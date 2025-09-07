Tuyển Anh thắng mà như thua

Chiến thắng 2-0 trước Andorra tại Villa Park hôm 6/9 giúp tuyển Anh duy trì mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Anh có chiến thắng thiếu thuyết phục trước Andorra.

Nhưng thật khó để gọi đó là một buổi tối trọn vẹn. Hình ảnh các cầu thủ vỗ tay cảm ơn khán giả trên những khán đài lác đác ghế trống là tấm gương phản chiếu sự nhạt nhòa mà thầy trò Thomas Tuchel vừa phô bày.

Một Villa Park buồn tẻ

20 năm kể từ lần cuối cùng tuyển Anh thi đấu tại Villa Park, người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá. Nhưng thay vào đó, họ ra về trong thất vọng. Holte End - nơi vốn nổi tiếng vì sự cuồng nhiệt - biến thành biển ghế xanh trống rỗng khi hàng nghìn CĐV bỏ về trước tiếng còi mãn cuộc. Câu hỏi đặt ra: vì sao một chiến thắng lại khiến khán giả hờ hững đến vậy?

Về mặt kết quả, tuyển Anh hoàn thành nhiệm vụ. Một pha phản lưới của Christian Garcia sau đường tạt của Noni Madueke và cú đánh đầu chuẩn xác của Declan Rice giúp “Tam sư” giữ vững ngôi đầu bảng K. Họ chưa thủng lưới bàn nào dưới thời Tuchel ở vòng loại, và cơ hội đến World Cup 2026 gần như chắc chắn.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ số, người ta sẽ bỏ qua sự thật: đây là màn trình diễn thiếu sức sống, thiếu ý tưởng và thiếu cả niềm tin. Andorra - đội tuyển xếp thứ 174 thế giới - dàn quân tử thủ suốt 90 phút, để Anh cầm bóng 83%. Thủ môn Jordan Pickford gần như… thất nghiệp. Một trận đấu chỉ có một chiều, nhưng chiều đó lại vô hồn.

Thomas Tuchel chưa cho thấy bất kỳ dấu ấn nào từ ngày nắm tuyển Anh.

Tuchel được bổ nhiệm sau khi Southgate từ chức vì thất bại ở Euro 2024. Ông được kỳ vọng sẽ mang tới một luồng gió mới: pressing mạnh mẽ, tấn công đa dạng, dấu ấn chiến thuật đậm nét. Nhưng hơn một năm qua, “dấu ấn Tuchel” vẫn là thứ xa vời.

Các con số thống kê chỉ ra sự thụt lùi. So với trận thắng 1-0 trước Andorra hồi tháng 6, trận này Anh sút ít hơn (11 so với 20), tạo ít cơ hội lớn hơn (4 so với 6) và chạm bóng trong vòng cấm ít hơn (41 so với 52). Dù Tuchel nói đội bóng đang “tiến về phía trước”, thực tế cho thấy họ di chuyển chậm chạp, như con ốc sên.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, Elliot Anderson là điểm sáng hiếm hoi. Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest lần đầu ra mắt và gây ấn tượng với năng lượng, sự táo bạo trong xử lý bóng. Tuchel khen ngợi anh, coi đó là tín hiệu tích cực cho tương lai. Nhưng chỉ một cầu thủ mới mẻ không thể khỏa lấp được sự rời rạc trong lối chơi tập thể.

Tuchel trao lại suất đá chính cho Marcus Rashford - cầu thủ đang được Barcelona mượn. Nhưng thay vì chứng minh giá trị, Rashford lại càng khiến người ta nghi ngờ. Sau vài tình huống khởi đầu đầy hứa hẹn, anh nhanh chóng mờ nhạt, thiếu tự tin, không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Kane mờ nhạt trước hàng thủ Andorra.

Harry Kane thì vật lộn trước hàng thủ dày đặc, còn Eberechi Eze - vốn được kỳ vọng mang tới sự sáng tạo - lại gây thất vọng ở vai trò số 10. Chính Tuchel cũng thừa nhận: “Eze tập luyện rất tốt nhưng hôm nay cậu ấy gặp khó khăn trong việc ra quyết định”.

Một chiến thắng trước Andorra không mang nhiều ý nghĩa. Bài test thực sự sẽ là Serbia tại Belgrade vào tuần tới - nơi khán đài cuồng nhiệt, đối thủ giàu thể lực và giàu khát khao hơn nhiều. Đó mới là thước đo chính xác cho sức mạnh của tuyển Anh dưới tay Tuchel. Nếu vẫn chơi với tốc độ chậm chạp, thiếu bùng nổ như tại Villa Park, Anh sẽ rất dễ gặp rắc rối.

Tuyển Anh phải thay đổi

Tuchel yêu cầu học trò phải “khẩn trương và quyết liệt hơn”, nhưng sân cỏ phản ánh điều ngược lại. Tốc độ luân chuyển bóng chậm, ý tưởng tấn công nghèo nàn, các pha ban bật cuối cùng thường hỏng ở khâu quyết định.

Noni Madueke có một số tình huống tốt nhưng thiếu chính xác ở đường chuyền cuối. Kane không có bóng để dứt điểm. Rashford thiếu sự tự tin để bùng nổ.

Đó không đơn thuần là câu chuyện về chiến thuật, mà còn là tâm lý. Người hâm mộ cảm nhận được sự uể oải ấy, và họ phản ứng bằng cách rời sân sớm.

Người Anh luôn kỳ vọng đội tuyển quốc gia không chỉ thắng, mà còn thắng đẹp, thắng thuyết phục.

Người Anh luôn kỳ vọng đội tuyển quốc gia không chỉ thắng, mà còn thắng đẹp, thắng thuyết phục. Dưới thời Southgate, dù bị chỉ trích bảo thủ, ít nhất đội bóng vẫn có bản sắc: kỷ luật, đoàn kết và sự ổn định. Dưới thời Tuchel, những yếu tố ấy dường như đang tan biến.

Thực tế, chẳng ai đòi hỏi phải thắng Andorra 8-0 như quá khứ. Nhưng khi ngay cả một chiến thắng 2-0 cũng không thể mang lại sự hứng khởi, nghĩa là đội tuyển đang đi sai hướng.

Tuyển Anh toàn thắng, giữ sạch lưới, dẫn đầu bảng - trên giấy tờ, đó là những con số hoàn hảo. Nhưng đằng sau bức tranh tưởng như tươi sáng ấy là một sự thật: "Tam sư" dưới tay Tuchel đang mất đi sự hứng khởi, bản sắc và niềm tin nơi khán giả.

Belgrade sẽ là bài kiểm tra quyết định. Nếu Tuchel không nhanh chóng tìm ra công thức mới, không chỉ World Cup mà cả niềm tin nơi người hâm mộ cũng có thể rời bỏ ông - giống như hàng nghìn chỗ trống tại Villa Park hôm nay.