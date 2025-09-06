Tuyển Anh đóng sập cửa với Greenwood

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh xác nhận chưa từng nói chuyện và không xem Mason Greenwood là một phần trong kế hoạch xây dựng đội bóng.

Greenwood hết cơ hội khoác áo tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

"Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy cho đến bây giờ", Tuchel thừa nhận. "Với những gì tôi biết thì cậu ấy đang cố gắng thi đấu cho tuyển Jamaica, nên chúng tôi không nghĩ đến việc đó nữa".

Greenwood từng có một lần khoác áo đội tuyển Anh trong trận đấu tại Nations League gặp Iceland vào tháng 9/2020. Gần đây, tiền đạo này nộp đơn chuyển đổi quốc tịch và thi đấu cho tuyển Jamaica.

Greenwood được cho là đã có hộ chiếu Jamaica nhưng vẫn chưa hoàn thành các thủ tục cuối cùng để chính thức thi đấu cho quốc gia này.

HLV Steve McClaren của Jamaica muốn có Greenwood trong đội hình cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Bermuda và Trinidad & Tobago. Nhưng trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson thông báo rằng Greenwood không sẵn sàng cam kết với bất kỳ đội tuyển nào vào lúc này.

"Cậu ấy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó, nên điều này có phần đáng thất vọng với tôi. Chúng tôi có lẽ cần kiên nhẫn hơn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc, vì tôi biết từ những cuộc trò chuyện với Mason và gia đình rằng cậu ấy yêu và tôn trọng Jamaica", HLV McClaren cho biết.

Ở mùa 2024/25, Greenwood ghi được 23 bàn thắng trong 39 trận đấu trên mọi đấu trường cho Marseille.

