Gyokeres tỏa sáng, Arsenal vùi dập Forest

Tối 13/9, Arsenal thắng dễ Nottingham Forest 3-0 trên sân nhà Emirates ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Gyokeres liên tục nổ súng từ đầu mùa.

Arsenal chứng minh cho người ta thấy thất bại trước Liverpool ở vòng trước chỉ là tai nạn. Trở về sân nhà, "Pháo thủ" thể hiện sức mạnh của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Cú đúp của tiền vệ Zubimendi ở các phút 32 và 79, đồng thời pha lập công từ Gyokeres ở phút 47 giúp Arsenal trở lại mạch thắng.

Điều đáng nói, hai trong số 3 bàn thắng của Arsenal trận này đều đến từ tình huống cố định. Phút 32: Từ quả phạt góc, Zubimendi tung chân bắt volley ngoài vùng cấm tung lưới Forest mở tỷ số cho Arsenal.

Đây là một siêu phẩm của tiền vệ người Tây Ban Nha. Đến cuối hiệp hai, Zubimendi hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu tung lưới đội khách, xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt rất hay của Arsenal.

Zubimendi có màn trình diễn xuất sắc.

Xen giữa hai bàn thắng của Zubimendi là pha lập công của Gyokeres ở phút 47. Tiền đạo người Thụy Điển đệm bóng dễ dàng vào lưới trống sau đường chuyền dọn cỗ của Eze. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Eze, khi ngôi sao tuyển Anh thoát xuống thông minh và căng ngang như đặt cho Gyokeres.

Gyokeres có bàn thắng thứ 3 sau 4 vòng, qua đó lọt top các chân sút ghi nhiều bàn nhất giải hiện tại. Ba điểm có được trận này giúp Arsenal tạm chiếm ngôi đầu của Liverpool, khi có 9 điểm như đối thủ nhưng hơn chỉ số phụ.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội:

Thống kê đáng chú ý:

- Nottingham Forest chỉ thắng 2 trong số 16 trận đấu tại Premier League với Arsenal. Đội khách hòa 4 thua tới 10.

- Cả hai chiến thắng của họ đều diễn ra tại sân nhà City Ground (vào các mùa giải 1996/97 và 2022/23).

- Phong độ của Forest gần đây khá tệ, khi họ chỉ giành được 4 điểm trong 9 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Thất bại trước West Ham đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp họ để thủng lưới.

- Mikel Arteta cũng có tỷ lệ đối đầu HLV Postecoglou cực tốt khi thắng 3, hòa 1 trận khi nhà cầm quân người Australia còn dẫn dắt Tottenham.