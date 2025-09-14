Arsenal phô diễn chiều sâu, thách thức Liverpool

Hai tuần trước, Arsenal còn đối diện những dấu hỏi lớn sau thất bại trước Liverpool.

Martin Zubimendi toả sáng trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Nottingham Forest.

“Pháo thủ” bị nghi ngờ về bản lĩnh ở những trận cầu lớn, về sự phụ thuộc vào Bukayo Saka hay Martin Ødegaard, và cả khả năng thích ứng khi thiếu vắng trụ cột. Nhưng tại Emirates tối 13/9, đoàn quân của Mikel Arteta đưa ra lời đáp trả sắc bén: một màn trình diễn thuyết phục, một chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest và một thông điệp rõ ràng gửi tới Liverpool - Arsenal vẫn ở đó, và họ đủ sức đua tranh.

Zubimendi: Bất ngờ từ vị trí “máy chia bài”

Martin Zubimendi vốn dĩ được xem là “bệ phóng” lối chơi, chứ không phải người kết liễu đối thủ. Trước trận đấu này, anh mới chỉ ghi 6 bàn sau hơn 200 trận ở cấp CLB. Thế nhưng, chỉ trong vòng 90 phút, Zubimendi làm được điều mà cả sự nghiệp hiếm khi lặp lại: một cú đúp.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 29, từ tình huống volley sau quả phạt góc của Noni Madueke. Bàn ấn định chiến thắng 3-0 lại đến bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 65. Hai bàn thắng, hai cách dứt điểm khác nhau, cho thấy sự toàn diện bất ngờ nơi một cầu thủ vốn được coi là “máy điều tiết”. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Zubimendi ghi hai bàn trong một trận ở giải VĐQG.

Không có Saka, Arteta đặt niềm tin vào Madueke, và cầu thủ vừa ghi bàn cho tuyển Anh lập tức tỏa sáng. Anh có 4 pha qua người thành công, 3 đường chuyền tạo cơ hội và trực tiếp góp công vào bàn mở tỷ số. Forest buộc phải điều chỉnh khi Murillo chấn thương, chuyển Neco Williams sang cánh trái để kèm anh - nhưng vẫn bất lực.

Madueke rời sân trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay dậy sóng. Với phong độ này, cánh phải của Arsenal không chỉ còn là “một mình Saka”.

Chiều sâu đội hình giúp Arsenal có 3 điểm.

Eberechi Eze trong lần đá chính đầu tiên lập tức để lại dấu ấn với một kiến tạo. Viktor Gyokeres tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn với pha lập công ở phút 46. Trong khi đó, Trossard vào sân từ ghế dự bị vẫn kịp kiến tạo cho Zubimendi. Đây là minh chứng cho chiều sâu và sự linh hoạt mà Arteta đang có trong tay.

Ở hàng thủ, Cristhian Mosquera thay thế Saliba chấn thương nhưng chơi điềm tĩnh, phối hợp ăn ý cùng Gabriel. David Raya có trận thứ 100 cho Arsenal, giữ sạch lưới lần thứ 42 - tức trung bình 2,3 trận một lần “khóa sổ” đối thủ.

Với Ange Postecoglou, thất bại này có lẽ nằm ngoài mong muốn nhưng không bất ngờ. Ông chỉ có ba ngày làm việc cùng đội bóng, chưa thể áp dụng triết lý “bóng đá tấn công” mà ông nổi tiếng. Forest cố gắng pressing tầm cao nhưng nhanh chóng hụt hơi. Cả trận, họ chỉ tung ra 8 cú sút, với duy nhất một lần trúng khung thành.

Thống kê đối đầu cũng không ủng hộ: trong 17 lần gần nhất gặp Arsenal ở Premier League, Forest chỉ thắng 2 trận, tất cả đều trên sân City Ground. Emirates tiếp tục là “tử địa”.

Thông điệp gửi tới Liverpool

Chiến thắng 3-0 không chỉ đơn thuần là ba điểm. Nó còn là lời khẳng định: Arsenal có thể gượng dậy sau cú ngã, có thể sống tốt khi thiếu vắng Saka, Saliba hay Ødegaard. Đây là điều cần thiết trong cuộc đua đường dài, nơi chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua sẽ quyết định thành bại.

Arsenal đã gửi thông điệp tới Liverpool rằng họ vẫn là đối thủ đáng gờm.

Liverpool chi hơn 400 triệu bảng hè này để xây dựng đội hình “Galacticos” với Wirtz và Isak, và họ cũng khởi đầu mùa giải bằng mạch chiến thắng. Man City, dù vừa hụt hơi với hai thất bại, vẫn là tập thể ổn định nhất dưới thời Pep Guardiola. Trong bối cảnh ấy, Arsenal cần một chiến thắng để chứng minh họ không tụt lại - và họ đã làm được.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ: nếu Liverpool và Man City thường phụ thuộc vào những ngôi sao tấn công đắt giá, thì Arsenal đang cho thấy sự đa dạng hơn. Khi Saka không thể ra sân, Madueke tỏa sáng. Khi Ødegaard chấn thương, Zubimendi bất ngờ gánh vác. Khi Gyokeres ghi bàn đều đặn, Eze và Trossard bổ sung sáng tạo. Đây là dạng cân bằng mà Arteta xây dựng suốt ba năm qua - và giờ đang phát huy tác dụng.

Sau trận, Arteta không giấu được niềm tự hào. Ông thấy đội bóng của mình không chỉ giành chiến thắng, mà còn khẳng định được tinh thần phản ứng: thua Liverpool nhưng không suy sụp, ngược lại, càng mạnh mẽ hơn.

Arsenal đã thắng, đã ghi ba bàn, đã giữ sạch lưới, và đã chứng minh rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 không chỉ là chuyện riêng của Liverpool và Man City. Sẽ có một Arsenal lì lợm, đa dạng và sẵn sàng chen chân vào cuộc chơi tam mã đầy khốc liệt.