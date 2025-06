Saka bị chỉ trích

Trước trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra sẽ diễn ra vào ngày 7/6, toàn đội có chuyến tham quan và trải nghiệm không khí tốc độ tại Barcelona hôm 31/5. Đây là địa điểm của chặng đua F1 Grand Prix.

Lúc được phỏng vấn, đội trưởng Harry Kane tỏ ra hào hứng và sôi nổi khi chia sẻ về tay đua Lando Norris dưới ánh nắng rực rỡ. Ngược lại, Saka gây bất ngờ với thái độ có phần lạnh lùng.

Saka chỉ trả lời ngắn gọn “không có gì để nói” - khi được phóng viên kỳ cựu Simon Lazenby của Sky Sports tiếp cận. Lazenby cố gắng lặp lại câu hỏi với hy vọng nhận được phản ứng tích cực hơn, nhưng cầu thủ sinh năm 2001 chỉ lắc đầu và im lặng.

Phản ứng của Saka được nhận xét là thờ ơ và thiếu thân thiện. Vì vậy, số 7 của Arsenal vấp phải nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, với một số người cho rằng anh “ngạo mạn” và “thiếu chuyên nghiệp” trong một sự kiện mang tính giải trí và gắn kết như vậy.

Saka thường được nhớ đến là một cầu thủ thân thiện, vui vẻ và giàu năng lượng trong màu áo Arsenal và đội tuyển Anh. Cũng vì thế, hành động lần này của anh khiến nhiều người bất ngờ và thất vọng.

Nhiều người đặt nghi vấn rằng đó có phải dấu hiệu của sự căng thẳng của Saka trước chiến dịch vòng loại World Cup sắp tới hay không. Đội tuyển Anh của Saka sẽ đối đầu với Andorra và Senegal lần lượt vào ngày 7/6 và 11/6.

