PSG phá kỷ lục tiền thưởng Champions League

PSG cuối cùng chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá sau màn trình diễn đỉnh cao với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan trên sân Allianz Arena rạng sáng 1/6. Đây tỷ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử chung kết cúp châu Âu. Ngoài ra, PSG còn bỏ túi số tiền thưởng hậu hĩnh.

Theo Football Meets Data, PSG kiếm được nhiều tiền nhất từ UEFA Champions League mùa này. Đội bóng Pháp thu về tổng cộng 148,4 triệu euro, con số tăng vọt sau khi đả bại Inter Milan ở trận đấu cuối cùng.

UEFA chia tiền thưởng Champions League thành 3 nhóm chính. Mỗi đội dự vòng phân hạng đều nhận 18,62 triệu euro. Tiếp theo là bản quyền truyền hình và hệ số thành tích 5 năm của các CLB. Cuối cùng là thưởng thành tích, dựa trên kết quả ở vòng phân hạng và vượt qua các vòng knock-out.

PSG vào chung kết, đồng thời sở hữu hệ số UEFA cao, giúp họ vươn lên dẫn đầu BXH tiền thưởng dù đứng thứ 15 ở vòng phân hạng. Riêng việc vào chung kết giúp PSG bỏ túi thêm 18,5 triệu euro.

Với việc vô địch, PSG nhận thêm 6,5 triệu euro và thêm 4 triệu euro nhờ suất dự Siêu cúp châu Âu mùa tới, nâng tổng mức thưởng lên tới 148,4 triệu euro. Theo Marca, đây là số tiền thưởng kỷ lục từ trước tới nay của một đội tham dự Champions League.

Xếp sau PSG là Inter Milan với 136,7 triệu euro. Đại diện Serie A có hành trình ấn tượng và giành quyền góp mặt ở chung kết. Với hệ số UEFA ổn định và thành tích xuất sắc xuyên suốt giải đấu, Inter thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Bảng xếp hạng cho thấy các đội bóng lớn khác như Arsenal (117 triệu euro), Barcelona (116,5 triệu euro), Bayern Munich (105,9 triệu euro), Dortmund (102,1) hay Real Madrid (101,8 triệu euro) cũng có những khoản thu khổng lồ nhưng đều kém xa PSG.

Cũng cần lưu ý rằng UEFA áp dụng cơ chế phân bổ tiền thưởng mới kể từ mùa giải năm nay. Trong đó, 37,5% tổng ngân sách được chia dựa trên thành tích thi đấu, 35% theo giá trị thương mại và truyền hình, còn 27,5% còn lại được chia đều cho 36 đội tham dự.

