Hiện tượng 15 tuổi ‘lướt’ 100 m gây bão

Thiếu niên 15 tuổi người Anh, Bronson Hearn-Smith gây bão mạng xã hội với phong cách chạy “lơ lửng” đầy khác biệt, đạt thành tích 100 m ấn tượng 10,65 giây và trở thành hiện tượng mới của điền kinh.

Bronson Hearn-Smith gây bão mạng xã hội với phong cách chạy “lơ lửng” đầy khác biệt

Trong khi điền kinh thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy của những tài năng trẻ như Divine Iheme hay Gout Gout, thì tại Anh, một cái tên 15 tuổi bất ngờ vụt sáng và gây bão trên mạng xã hội: Bronson Hearn-Smith. Với dáng người mảnh khảnh, gương mặt thư sinh và cặp kính cận trông như học trò trong lớp sinh học hơn là một VĐV điền kinh, Hearn-Smith khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi thể hiện tốc độ và phong cách chạy “lơ lửng” đầy khác biệt.

Hiện tượng mạng xã hội

Tháng 7 vừa qua, tại giải điền kinh các trường học Colchester, Hearn-Smith xuất hiện trong bộ đồ vàng nổi bật ở làn số bốn. Đoạn video ghi lại màn thi đấu ấy cho thấy cậu như “trôi” trên đường chạy, với sải chân dài, nhịp điệu thanh thoát, và vẻ mặt gần như không thể hiện chút nỗ lực nào.

Thời gian về đích: 10,68 giây cho 100m. Những người chứng kiến đã không tin nổi mắt mình. “Cậu ấy trông như chẳng buồn cố gắng, nhưng vẫn giành chiến thắng dễ dàng”, một khán giả bình luận.

Chỉ trong ít ngày, đoạn video đã đạt hơn 3,4 triệu lượt xem trên Instagram, 1,5 triệu trên TikTok và lan truyền khắp các nền tảng. Từ một thiếu niên bình thường, Hearn-Smith bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn và các VĐV đồng nghiệp.

Đứng ở chiều cao 1,88 mét, Hearn-Smith sở hữu lợi thế hình thể ấn tượng cho cự ly ngắn. Ở tuổi 15, cậu đã ghi dấu ấn với thành tích 100m đạt 10,65 giây và 200m là 21,40 giây – những con số đủ để khiến nhiều đàn anh phải nể phục. “Tôi chỉ nhận ra mình thực sự giỏi từ năm ngoái, khi chạy 100m được 10,9 giây và đứng nhì toàn quốc ở lứa tuổi”, Hearn-Smith chia sẻ.

Điều đặc biệt là phong cách chạy của cậu khác biệt hoàn toàn so với những huyền thoại trước đây. Michael Johnson từng nổi tiếng với tư thế chạy thẳng đứng và bước ngắn, trong khi Usain Bolt gây choáng với sải chân dài đầy sức mạnh. Hearn-Smith lại “lơ lửng” như thể đang dạo bước, nhưng vẫn đạt tốc độ cực đại.

“Nhiều người nói trông tôi chẳng hề chạy, nhưng thực sự tôi dồn rất nhiều lực xuống mặt đất. Nhìn dễ dàng vậy thôi, chứ nó rất căng thẳng”, cậu giải thích.

Hearn-Smith mới chỉ tập luyện điền kinh khoảng bốn năm, kể từ lúc 11 tuổi.

Thật khó tin khi biết Hearn-Smith mới chỉ tập luyện điền kinh khoảng bốn năm, kể từ lúc 11 tuổi. Ban đầu, việc tập luyện mang tính chất nghiệp dư. Cha của cậu, David, thậm chí từng lên ChatGPT để hỏi cách giúp con chạy nhanh hơn.

Chỉ đến khi tìm được HLV Stephen Garnham – người từng huấn luyện VĐV giành HCĐ Olympic Charlie Dobson – tài năng của Hearn-Smith mới được mài giũa một cách bài bản. Garnham ban đầu đã giảm tải công việc huấn luyện, nhưng ngay khi chứng kiến tố chất đặc biệt của cậu bé Colchester, ông lập tức thay đổi ý định, quay lại sân tập nhiều hơn để đồng hành cùng học trò mới.

“Chúng tôi biết ơn Steve vì tất cả. Ông ấy là một HLV đẳng cấp thế giới. Phần lớn HLV điền kinh đều làm việc không lương, chỉ vì đam mê. Thật may mắn khi Bronson có được sự dẫn dắt này”, cha của cậu nói.

Giữ đôi chân trên mặt đất

Dù nổi tiếng nhanh chóng, Hearn-Smith tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều so với tuổi. “Tôi chỉ tập trung tập luyện, như chưa từng có gì xảy ra. Tôi muốn giữ đôi chân trên mặt đất”, cậu khẳng định.

Dẫu vậy, sức hút từ mạng xã hội đã biến cậu thành “ngôi sao” tại CLB Colchester Harriers. Nhiều VĐV đến để được tập cùng, thậm chí cầu thủ Demetri Mitchell (Leyton Orient) còn công khai thách thức cậu đua tốc độ.

Nhưng Hearn-Smith không bị cuốn theo ánh đèn sân khấu ảo. Thay vì để tâm đến đối thủ, cậu tập trung vào việc cải thiện bản thân. Ngay cả với Divine Iheme – tài năng đồng trang lứa lập kỷ lục thế giới U14 với 10,3 giây – Hearn-Smith cũng khẳng định: “Chúng tôi là bạn tốt. Tôi không coi đó là sự cạnh tranh căng thẳng”.

Trong bối cảnh điền kinh Anh gặp khó khăn về tài chính và chỉ được chú ý ở Olympic hay giải thế giới, gia đình Hearn-Smith coi mạng xã hội là “chìa khóa”. Cha cậu quản lý các tài khoản cùng con trai và bạn gái của cậu, biến chúng thành kênh quảng bá hình ảnh, tìm kiếm sự hỗ trợ về chuyên môn, dinh dưỡng và trang thiết bị.

“Nếu bạn có con theo đuổi điền kinh, cách tốt nhất là đẩy mạnh mạng xã hội để cái tên của chúng được biết đến”, David chia sẻ.

Bản thân Hearn-Smith cũng đồng tình: “Những nhà sáng tạo nội dung về điền kinh sẽ giúp môn thể thao này đến gần hơn với công chúng. Tôi muốn nhiều người tham gia, để đường chạy có được sự quan tâm xứng đáng”.

Trong khi các đàn anh ở lứa U20 như Gout Gout đang dần bước ra sân khấu lớn, Hearn-Smith vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Nhưng với thành tích đã đạt được, phong cách đặc biệt và sự lan tỏa từ mạng xã hội, cậu bé 15 tuổi từ Colchester hoàn toàn có thể trở thành gương mặt mới của điền kinh thế giới.

Từ một video trên TikTok, Hearn-Smith đã bước ra ánh sáng. Và nếu giữ được sự khiêm nhường cùng khát vọng, cậu có thể không chỉ là hiện tượng mạng, mà còn là tương lai của đường chạy tốc độ Anh quốc.