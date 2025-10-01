Usain Bolt: 'Tôi muốn đặt ra những tiêu chuẩn cao'

Trong khi cả thế giới điền kinh chúc mừng Oblique Seville - tân vương 100 m tại giải vô địch thế giới ở Tokyo - thì từ trên khán đài, cái bóng của Usain Bolt vẫn bao trùm lên đường chạy.

Huyền thoại người Jamaica, tám năm sau ngày giải nghệ, vẫn giữ nguyên giá trị bất biến: chưa ai tiệm cận kỷ lục của anh, chưa ai thay thế được tầm vóc anh để lại.

Trò chuyện cùng báo chí, Bolt khẳng định: “Khi còn thi đấu, tôi luôn muốn phá bỏ mọi giới hạn. Giờ đây, thật tuyệt khi biết rằng chính tôi trở thành chuẩn mực cho những ai muốn trở thành huyền thoại. Tôi muốn đặt ra tiêu chuẩn thật cao và tôi đã làm được”.

Những con số minh chứng cho lời Bolt: 8 HCV Olympic, 11 lần vô địch thế giới, cùng ba kỷ lục bất diệt - 9 giây 58 ở 100 m, 19 giây 19 ở 200 m và 36 giây 84 ở tiếp sức 4x100 m. Từ năm 2017, không một VĐV nào rút ngắn khoảng cách dưới 0,12 giây với hai cột mốc cá nhân ấy, dù công nghệ giày và mặt đường đã tiến bộ vượt bậc.

Với Bolt, câu trả lời rất đơn giản: “Chúng tôi đơn giản là tài năng hơn. Bạn không thể chạy nhanh hơn chỉ nhờ một đôi giày mới”.

Nhưng Bolt không chỉ chinh phục thế giới bằng tốc độ. Anh còn biến điền kinh thành một sân khấu cảm xúc: dáng mũi tên trứ danh, nụ cười rạng rỡ, những vòng chạy ăn mừng… Tất cả biến các cuộc đua trở thành lễ hội.

Bolt thẳng thắn: “Điều quan trọng là tính cách. Tôi không cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôi chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc và kết nối với khán giả. Đó là lý do mọi người yêu mến tôi”.

Lần xuất hiện ở Tokyo vừa qua đánh dấu sự trở lại của Bolt tại một giải lớn kể từ khi chia tay London 2017. Giờ đây, anh là người cha của ba đứa trẻ với những cái tên gắn liền cùng huyền thoại: Olympia Lightning, Saint Leo và Thunder Bolt. Với chúng, anh chỉ là “bố”, nhưng Bolt tin rằng tại giải thế giới 2027 ở Bắc Kinh - nơi sự nghiệp của bản thân từng bùng nổ với ba HCV và ba kỷ lục Olympic 2008 - các con sẽ hiểu rõ hơn di sản mà cha mình để lại.

Dù không còn sải bước trên đường đua, Usain Bolt vẫn hiện hữu như biểu tượng của tốc độ, của niềm vui và sự truyền cảm hứng. Điền kinh có thể tìm thấy những nhà vô địch mới, nhưng “Tia chớp Jamaica” vẫn là cái tên bất tử - chuẩn mực mà mọi thế hệ sau phải vươn tới.