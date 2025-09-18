Usain Bolt thừa nhận: 'Leo cầu thang cũng hụt hơi'

Usain Bolt - huyền thoại chạy nước rút người Jamaica - vừa khiến người hâm mộ bất ngờ với những chia sẻ thật lòng về cuộc sống sau khi rời xa đường đua.

Ở tuổi 39, người đàn ông từng khiến cả thế giới kinh ngạc với tốc độ thần sấm nay thừa nhận mình đã mất đi nền tảng thể lực từng làm nên lịch sử.

Ở tuổi 39, người đàn ông từng khiến cả thế giới kinh ngạc với tốc độ thần sấm nay thừa nhận mình đã mất đi nền tảng thể lực từng làm nên lịch sử.

Bolt là chủ nhân của những kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 100 m (9,58 giây), 200 m (19,19 giây) và tiếp sức 4x100 m (36,84 giây). Anh sở hữu 8 HCV Olympic, 11 lần vô địch thế giới, và để lại hình ảnh bất hủ khi có thể vừa cười vừa về đích trước đối thủ. Nhưng “thời hoàng kim” ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm xa vời.

Trong một sự kiện tại Tokyo (Nhật Bản), Bolt bật mí về thói quen sinh hoạt hiện tại. Anh nói: “Tôi thường dậy kịp lúc để đưa các con đi học. Nếu không có gì bận, tôi chỉ ở nhà thư giãn. Khi có hứng thì tập gym một chút, còn không thì xem phim, lắp Lego cùng các con”.

Điều gây chú ý nhất là khi anh thừa nhận tình trạng xuống dốc thể lực: “Tôi tập ở phòng gym, nhưng chắc phải bắt đầu chạy lại thôi, vì giờ leo cầu thang là tôi thở hổn hển”.

Câu nói của Bolt được anh cười nhẹ cho qua, nhưng đủ để gợi nhớ về sự khác biệt khủng khiếp giữa “người nhanh nhất hành tinh” ngày nào và một ông bố bận rộn hiện tại.

Dẫu vậy, Bolt vẫn giữ được phong thái lạc quan. Anh tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình, không còn bị ám ảnh bởi thành tích hay sân khấu lớn. Tài chính cũng không phải vấn đề, dù từng mất 12 triệu USD vì bị lừa đảo. Theo Forbes năm 2023, trước biến cố này, khối tài sản Bolt tích lũy từ thi đấu và quảng cáo đã vượt 100 triệu euro.

Từ một siêu sao đứng trên đỉnh cao thể thao, Bolt giờ trở thành minh chứng sống động cho sự khắc nghiệt của thời gian. Nhưng với nụ cười luôn nở trên môi, anh vẫn là “Người đàn ông nhanh nhất hành tinh” trong ký ức hàng triệu người hâm mộ.