Bí quyết giúp Usain Bolt thống trị làng điền kinh thế giới

Huyền thoại Usain Bolt không chỉ nổi tiếng với những kỷ lục thế giới, mà còn bởi cách ông duy trì sức mạnh và tốc độ siêu phàm.

Bolt nổi tiếng với tốc độ phi thường. Ảnh: Reuters.

Usain Bolt, huyền thoại điền kinh người Jamaica, không chỉ khiến thế giới ngưỡng mộ bởi những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trên đường chạy 100 m và 200 m, mà còn bởi cách ông duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt sự nghiệp.

Dù đã giải nghệ, Bolt vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm và phương pháp tập luyện khoa học.

Bolt từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất không nằm ở cường độ tập nặng trong một vài ngày, mà là sự duy trì ổn định theo thời gian. Ông thường khởi động kỹ với các bài kéo giãn và chạy bước nhỏ trước khi bước vào những bài tập tốc độ.

Thói quen này giúp cơ bắp và các khớp giảm nguy cơ chấn thương – yếu tố có thể chấm dứt sự nghiệp của bất kỳ VĐV điền kinh nào.

Bolt từng thống trị làng điền kinh thế giới. Ảnh: Reuters.

Để bứt phá trên đường chạy, Bolt chú trọng đến những bài tập rút ngắn quãng đường, chạy tăng tốc trong khoảng 30-60 m. Ngoài ra, cựu VĐV người Jamaica thường xuyên tập sức mạnh ở phòng gym với các động tác squat, nâng tạ và bật nhảy để gia tăng độ nổ cơ bắp. Việc kết hợp tập gym và chạy nước rút giúp Bolt vừa duy trì sức mạnh, vừa cải thiện khả năng bùng nổ trong từng bước chạy.

Một phần không thể thiếu trong thành công của Bolt chính là chế độ dinh dưỡng. Dù từng nổi tiếng với thói quen ăn gà rán, nhưng khi bước vào giai đoạn tập luyện và thi đấu, ông tuân thủ chế độ ăn giàu protein, rau xanh và tinh bột chậm.

Các bữa ăn được cân đối để vừa cung cấp năng lượng, vừa giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng sau những buổi tập nặng.

Khác với hình ảnh căng thẳng thường thấy ở các VĐV chuyên nghiệp, Bolt luôn mang phong cách thoải mái, thậm chí hài hước trước và sau mỗi cuộc đua. Chính tinh thần lạc quan giúp ông giảm áp lực, duy trì cảm hứng tập luyện và thi đấu ở mức cao nhất.

Từ thói quen tập luyện khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý đến tinh thần lạc quan, Bolt đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm, mà còn từ sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu dành cho thể thao.

Đó cũng là những bí quyết giúp ông trở thành “người nhanh nhất hành tinh” và là tấm gương cho nhiều thế hệ VĐV trẻ noi theo.

Messi và Alba phối hợp ghi bàn ăn ý Hai cựu cầu thủ Barcelona là Lionel Messi và Jordi Alba phối hợp lập công trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.