Khoảnh khắc gây phẫn nộ của trọng tài và Messi

Trọng tài có hành động gây tranh cãi diễn ra sau trận thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United vào sáng 21/9.

Trọng tài khoác vai Messi.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Lionel Messi liên tục lớn tiếng với trọng tài Ismir Pekmic sau trận đấu. Trái ngược với phản ứng lạnh lùng của các vị vua áo đen, ông Pekmic lại liên tục gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu những gì siêu sao của Inter Miami nói.

Trọng tài người Mỹ còn chạy theo Messi vào sát cửa đường hầm và liên tục đề nghị thủ quân tuyển Argentina tặng áo đấu, thậm chí khoác vai cầu thủ sinh năm 1987.

"Làm thế nào các đối thủ của Inter Miami có thể yên tâm?", một CĐV thắc mắc. "Một giải đấu quá đỗi nghiệp dư", người thứ 2 chỉ trích. "Kết quả đã được định đoạt từ khi bóng chưa lăn", fan thứ 3 bức xúc.

Hồi tháng 2, trọng tài Marco Ortiz đã bị phạt vì xin áo đấu của Messi sau màn so tài giữa Inter Miami và Kansas tại cúp Bắc Trung Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) nhấn mạnh hành vi này không phù hợp với quy tắc ứng xử của Liên đoàn dành cho trọng tài trận đấu và các quy trình hiện hành.

Trở lại trận đấu giữa Inter Miami và DC United, Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đi kèm với đó là 1 pha kiến tạo giúp đội bóng chủ quản giành thắng lợi 3-2. Inter Miami còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vương miền Đông MLS, khi họ đang kém ngôi đầu của Philadelphia Union 8 điểm nhưng còn trong tay 3 trận chưa đấu.

Ở vòng đấu tiếp theo, Messi cùng đồng đội sẽ chạm trán New York City, CLB đang xếp ngay trên Inter Miami ở bảng xếp hạng giải Nhà nghề Mỹ. Đây là thử thách không hề dễ dàng với Messi, Suarez, bởi Inter Miami chưa từng thắng New York City trên sân khách trong lịch sử.