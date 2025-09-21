Messi nới rộng kỷ lục ghi bàn

Lionel Messi duy trì màn trình diễn chói sáng ở Inter Miami trong chiến thắng 3-2 trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.

Messi giúp Inter Miami thắng DC United. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Chase, Messi có pha kiến tạo từ giữa sân, tạo điều kiện để Tadeo Allende mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 35. Sang hiệp hai, siêu sao người Argentina trực tiếp mang về 2 pha lập công ở các phút 66 và 85, góp công lớn giúp Inter Miami giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước DC United.

Phong độ ghi bàn của Messi gây kinh ngạc cho truyền thông Mỹ. Trong 9 trận gần nhất, M10 ghi 7 bàn và góp 6 kiến tạo cho Inter Miami trên mọi đấu trường. Nếu tính cả ở đội tuyển quốc gia, tiền đạo 38 tuổi này cũng có cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 5/9.

Cú đúp vào lưới DC United cũng giúp Messi nới rộng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên 881 bàn thắng, trong đó có 102 pha lập công ngoài vùng cấm. Ngoài ra, M10 còn sở hữu 391 pha kiến tạo.

Tương lai của Messi đang là chủ đề được quan tâm. Hợp đồng hiện tại của anh với Inter Miami sẽ kết thúc cuối năm nay, song theo USA Today, quá trình gia hạn đã hoàn tất khoảng 85%.

Nếu thỏa thuận mới được ký kết, Messi nhiều khả năng sẽ ở lại đến sau World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Điều này đồng nghĩa, người hâm mộ sẽ còn tiếp tục chứng kiến “El Pulga” chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Messi tạo cột mốc kiến tạo khủng Sáng 17/9, Lionel Messi chuyền để Jordi Alba ghi bàn, qua đó cán mốc 390 pha kiến tạo trong sự nghiệp ở chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Seattle Sounders tại vòng 30 MLS.