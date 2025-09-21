Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi nới rộng kỷ lục ghi bàn

  • Chủ nhật, 21/9/2025 08:52 (GMT+7)
Lionel Messi duy trì màn trình diễn chói sáng ở Inter Miami trong chiến thắng 3-2 trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.

Messi giúp Inter Miami thắng DC United. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Chase, Messi có pha kiến tạo từ giữa sân, tạo điều kiện để Tadeo Allende mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 35. Sang hiệp hai, siêu sao người Argentina trực tiếp mang về 2 pha lập công ở các phút 66 và 85, góp công lớn giúp Inter Miami giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước DC United.

Phong độ ghi bàn của Messi gây kinh ngạc cho truyền thông Mỹ. Trong 9 trận gần nhất, M10 ghi 7 bàn và góp 6 kiến tạo cho Inter Miami trên mọi đấu trường. Nếu tính cả ở đội tuyển quốc gia, tiền đạo 38 tuổi này cũng có cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hôm 5/9.

Cú đúp vào lưới DC United cũng giúp Messi nới rộng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên 881 bàn thắng, trong đó có 102 pha lập công ngoài vùng cấm. Ngoài ra, M10 còn sở hữu 391 pha kiến tạo.

Tương lai của Messi đang là chủ đề được quan tâm. Hợp đồng hiện tại của anh với Inter Miami sẽ kết thúc cuối năm nay, song theo USA Today, quá trình gia hạn đã hoàn tất khoảng 85%.

Nếu thỏa thuận mới được ký kết, Messi nhiều khả năng sẽ ở lại đến sau World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Điều này đồng nghĩa, người hâm mộ sẽ còn tiếp tục chứng kiến “El Pulga” chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

