Noah Lyles lạnh lùng đáp trả khi được hỏi về kỷ lục của Usain Bolt

Noah Lyles đang ở đỉnh cao sự nghiệp với HCV 200 m tại giải thế giới 2025, và khi được hỏi về mục tiêu phá kỷ lục 200 m của Usain Bolt, anh đáp trả lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: "Tôi biết mình sẽ làm được".

Noah Lyles đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Noah Lyles tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của điền kinh Mỹ khi giành HCV 200 m tại giải vô địch Thế giới 2025 ở Tokyo, sau khi đoạt HCĐ 100 m. Trước đó, tại Olympic Paris 2024, anh từng gây chấn động với tấm HCV 100 m và HCĐ 200 m.

Ở tuổi 28, Lyles bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là thời điểm để anh hướng tới mục tiêu tối thượng: phá kỷ lục thế giới của Usain Bolt. Huyền thoại Jamaica vẫn đang giữ cả hai cột mốc 100 m và 200 m, trong đó thành tích 19,19 giây ở Berlin năm 2009 đến nay vẫn được xem là “bức tường bất khả xâm phạm” suốt hơn 15 năm qua.

Khi được hỏi về khả năng chạm tới kỷ lục ấy, Lyles đưa ra câu trả lời lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán: “Tôi biết mình sẽ phá nó. Con người thích nhìn thấy sự vĩ đại, nhưng cũng thích chờ đợi người khác thất bại. Tôi chẳng quan tâm đến những lời hoài nghi. Họ không biết tôi là ai, không hiểu tôi tập luyện thế nào, nhưng tôi biết rõ khả năng của mình. Tôi sẽ tự tạo động lực và chiến thắng bằng mọi giá”.

Lyles cũng nhắc lại khoảnh khắc anh chạy 19,31 giây tại Eugene năm 2022 - kỷ lục Mỹ và cũng là lần anh tiến gần nhất đến dấu mốc lịch sử của Bolt. “Khi đó chẳng ai ở gần để cạnh tranh với tôi, và tôi vẫn chạy được 19,3 giây. Tôi không cần một đối thủ để chứng minh điều đó”, anh khẳng định.

Với phong độ ổn định cùng sự tự tin mãnh liệt, Lyles đang cho thấy anh không chỉ là nhà vô địch thế giới, mà còn là kẻ thách thức nghiêm túc nhất với “di sản” Usain Bolt để lại. Câu hỏi không còn là liệu anh có phá kỷ lục, mà là khi nào.