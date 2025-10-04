Khởi đầu ‘Kewell-ball’ ở Hà Nội FC

Sáng 4/10, CLB Hà Nội chính thức công bố bản hợp đồng đình đám với Harry Kewell - cựu danh thủ Liverpool, nhà vô địch Champions League 2005 - trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Harry Kewell làm HLV của CLB Hà Nội FC.

Đó là sự kiện không chỉ gây chú ý ở V.League, mà còn tạo tiếng vang trong khu vực, khi một biểu tượng của bóng đá Premier League chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình huấn luyện. Việc bổ nhiệm Kewell đánh dấu một hướng đi mới cho đội bóng Thủ đô: tìm kiếm sự chuyển mình về tư duy và phong cách thi đấu.

Từ hình ảnh quen thuộc của một đội bóng kiểm soát bóng kỹ thuật, Hà Nội FC đang hướng tới lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và hiện đại hơn - đúng tinh thần bóng đá mà Kewell từng trải nghiệm ở Anh và Nhật Bản.

Kewell - di sản Premier League và tinh thần “chuyển động không ngừng”

Lúc dẫn dắt Yokohama F. Marinos, đội bóng của Kewell nằm trong nhóm có tỷ lệ cướp bóng ở phần sân đối phương cao nhất giải (9,7 lần/trận), theo thống kê từ WyScout 2024. Con số này phản ánh rõ phong cách mà Kewell xây dựng: pressing tầm cao, tốc độ trong chuyển trạng thái và khả năng phản ứng nhanh.

Trước khi sang Nhật, Kewell từng là trợ lý cho Ange Postecoglou tại Celtic - người hiện dẫn dắt Nottingham Forest. Triết lý “fluid attacking football” (tấn công linh hoạt, chuyển động liên tục) của Postecoglou ảnh hưởng sâu sắc tới Kewell, tuy nhiên ông không sao chép nguyên mẫu. Cựu danh thủ người Australia kết hợp triết lý đó với nét đặc trưng của Premier League: trực diện, tốc độ và cường độ cao hơn trong từng pha bóng.

Kewell chuộng triết lý bóng đá trực diện, tấn công tốc độ.

Tại Yokohama, Kewell thường vận hành hệ thống 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, với hai tiền vệ trung tâm hoán đổi linh hoạt - một người đảm nhiệm khâu thoát pressing, một người điều tiết tấn công, theo J.League Data Portal. Các "wide forwards" (tiền đạo biên) bó vào trong để mở hành lang cho hậu vệ biên dâng cao, mô hình quen thuộc với khán giả Liverpool thời Jurgen Klopp.

Khi gặp đối thủ phòng ngự thấp, Yokohama của Kewell chủ động giảm nhịp, dồn sức cho 15 phút cuối - thời điểm họ ghi nhiều bàn nhất giải.

V.League, dĩ nhiên, là môi trường rất khác. Theo báo cáo kỹ thuật VPF 2024, thời lượng bóng sống trung bình mỗi trận chỉ đạt 52-55 phút, thấp hơn gần 15 phút so với J.League. Dữ liệu từ InStat cho thấy cầu thủ Việt Nam di chuyển trung bình 8,5-9 km/trận, trong khi ở Premier League, con số này đạt 10,8-11,5 km/trận, theo số liệu từ StatsBomb Season Review 2023.

Vì vậy, thách thức lớn nhất với Kewell không nằm ở chiến thuật, mà ở nền tảng thể lực và khả năng duy trì cường độ pressing.

Tại Yokohama, ông từng chia pressing thành “pha” thay vì toàn sân: đội khóa hướng lên bóng của đối thủ trong 15 mét đầu, tập trung vào một hành lang nhất định. Khi đoạt bóng, họ phản công ở cự ly ngắn - vừa tiết kiệm sức, vừa tăng tính hiệu quả.

Đáng chú ý, đội hình của Kewell thường dâng cao hơn trung bình J.League 8-10 mét, với khoảng cách giữa trung vệ và tiền đạo chỉ 25-30 mét (theo số liệu của WyScout 2024). Nếu tái hiện được cấu trúc này tại V.League, Hà Nội FC có thể trở thành đội đầu tiên ở Việt Nam vận hành hệ thống “high-line” đúng nghĩa - mạo hiểm, nhưng đầy tiềm năng.

Đào tạo trẻ - nền tảng bền vững cho triết lý mới

Kewell cũng luôn coi phát triển cầu thủ trẻ là trọng tâm. Khi còn dẫn Crawley Town (Anh), ông từng sử dụng 8 cầu thủ dưới 21 tuổi trong đội hình chính - một tỉ lệ hiếm thấy ở bóng đá hạng Nhì, theo Guardian. Ông tin rằng “chỉ có ra sân, cầu thủ trẻ mới học được cách trưởng thành”.

Kewell sang CLB Hà Nội khiến người hâm mộ bất ngờ.

Với nền tảng sẵn có của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Hà Nội - nơi sản sinh Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu - triết lý ấy có thể giúp hình thành thế hệ cầu thủ mang bản sắc quốc tế hơn: tự tin cầm bóng, hiểu pressing và dám chủ động kiểm soát trận đấu. Sự kết hợp giữa Kewell và Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi tạo ra mô hình song hành: Kewell phụ trách chiến thuật thực chiến, Adachi định hướng dài hạn.

Nếu được trao thời gian, Hà Nội FC có thể trở thành “phiên bản Việt” của Kawasaki Frontale - CLB vừa đào tạo trẻ giỏi, vừa có bản sắc hiện đại.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Kewell cũng nổi tiếng cầu toàn đến từng chi tiết: yêu cầu trung vệ giữ khoảng cách đúng 7-9 mét, chỉnh tư thế khi nhận bóng, thậm chí dừng buổi tập chỉ để sửa nhịp độ trong pha chuyển hướng. Những tiểu tiết ấy, với ông, chính là ranh giới giữa “đội bóng giỏi” và “đội bóng chuyên nghiệp”.

Hà Nội FC từng thống trị V.League nhờ chất lượng cá nhân, nhưng để vươn ra châu lục, CLB cần một hệ thống - nơi mỗi chuyển động đều có mục đích. Kewell đến để tạo nên điều đó: biến cảm hứng thành cấu trúc, biến kỹ thuật thành phương pháp.

Theo thông cáo chính thức của CLB bóng đá Hà Nội (4/10/2025), Kewell ký hợp đồng dẫn dắt đội một với mục tiêu “nâng tầm chuyên môn, hướng tới chuẩn mực bóng đá châu lục”. Đây không chỉ là tin thể thao, mà là tín hiệu của thời đại: bóng đá Việt Nam đủ sức thu hút một nhân vật từng khoác áo Liverpool, từng dự hai kỳ World Cup, và nay mang triết lý hiện đại đến sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC có thể chưa thay đổi ngay, nhưng nếu kiên định, “Kewell-ball” có thể trở thành khái niệm đầu tiên gắn liền với bóng đá Việt Nam thời kỳ mới - nơi pressing, tốc độ và tư duy chiến thuật được đặt ngang hàng với đam mê và bản sắc.

Từ Yokohama đến Hàng Đẫy, hành trình của Harry Kewell không chỉ là câu chuyện của một HLV, mà là phép thử cho cả nền bóng đá đang khát khao vượt giới hạn. Nếu thành công, ngày 4/10 có thể sẽ được nhớ như khoảnh khắc bóng đá Việt Nam thật sự bước vào kỷ nguyên hội nhập - bằng thứ ngôn ngữ mang tên tốc độ, pressing và niềm tin.