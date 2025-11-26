Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA đổi luật bốc thăm World Cup 2026

  • Thứ tư, 26/11/2025 06:35 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

FIFA xác nhận áp dụng cơ chế bốc thăm kiểu Wimbledon, đảm bảo các đội tuyển mạnh nhất chỉ chạm trán nhau từ vòng bán kết World Cup 2026 trở đi nếu đứng nhất bảng.

4 đội tuyển mạnh sẽ tránh được viễn cảnh gặp nhau từ sớm.

Theo hệ thống mới, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA gồm Tây Ban Nha (1), Argentina (2), Pháp (3) và Anh (4) sẽ được chia vào hai nhánh đối lập ngay từ khi xây dựng lịch thi đấu.

Điều này đồng nghĩa "Tam sư" có thể tránh gặp Pháp, Argentina hoặc Tây Ban Nha cho đến vòng 4 đội cuối cùng, miễn là họ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Cơ chế này từng được FIFA thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025.

"Để bảo đảm sự cân bằng, hai nhánh riêng biệt dẫn tới bán kết được thiết lập. Bốn đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ được phân vào hai nhánh đối lập và không thể gặp nhau trước vòng bán kết nếu đều đứng đầu bảng", thông báo của FIFA có đoạn.

Mô hình phân nhánh kiểu tennis vốn được thiết kế để tạo điều kiện cho các tay vợt hàng đầu gặp nhau ở chung kết, như trường hợp Jannik Sinner - Carlos Alcaraz tại Wimbledon. Trong bóng đá, mục tiêu tương tự là tối đa hóa khả năng xuất hiện một trận chung kết giữa hai đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, điều chỉnh này gây tranh cãi. Các đội bóng nhỏ lo ngại việc ưu tiên hạt giống sẽ làm giảm tính bất ngờ và sự công bằng. Ngược lại, quan điểm ủng hộ cho rằng 4 đội hàng đầu giành quyền vào bán kết, nhưng hoàn toàn có thể gặp khó khăn ngay từ vòng 1/16 hoặc tứ kết.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 5/12 và FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, sân tổ chức và thời gian bóng lăn một ngày sau đó.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

FIFA ra phán quyết về thẻ đỏ của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được dự 2 trận đầu của vòng chung kết World Cup 2026.

7 giờ trước

Ronaldo chốt địa điểm làm đám cưới

Siêu sao Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào mùa hè năm sau, ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

29:1717 hôm qua

Cầu thủ bán chuyên có thể lập kỷ lục ở World Cup

Josué Duverger có thể đi vào lịch sử khi cùng đội tuyển quốc gia Haiti tham dự World Cup 2026.

19:53 23/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2026 FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Chelsea trinh lang ky nguyen Estevao hinh anh

Chelsea trình làng kỷ nguyên Estevao

16 phút trước 11:15 26/11/2025

0

Stamford Bridge chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Chelsea và khoảnh khắc Estevao nổi bật vượt trội, khiến Yamal trở thành cái bóng mờ ở tuổi 18.

Araujo tu day Barcelona vao tham canh hinh anh

Araujo tự đẩy Barcelona vào thảm cảnh

51 phút trước 10:40 26/11/2025

0

Sai lầm của Ronald Araujo một lần nữa đẩy Barcelona vào thế bế tắc. Chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge tái hiện những khoảnh khắc thiếu kiểm soát từng khiến Barca ôm hận tại Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý