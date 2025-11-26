FIFA đổi luật bốc thăm World Cup 2026

FIFA xác nhận áp dụng cơ chế bốc thăm kiểu Wimbledon, đảm bảo các đội tuyển mạnh nhất chỉ chạm trán nhau từ vòng bán kết World Cup 2026 trở đi nếu đứng nhất bảng.

4 đội tuyển mạnh sẽ tránh được viễn cảnh gặp nhau từ sớm.

Theo hệ thống mới, 4 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA gồm Tây Ban Nha (1), Argentina (2), Pháp (3) và Anh (4) sẽ được chia vào hai nhánh đối lập ngay từ khi xây dựng lịch thi đấu.

Điều này đồng nghĩa "Tam sư" có thể tránh gặp Pháp, Argentina hoặc Tây Ban Nha cho đến vòng 4 đội cuối cùng, miễn là họ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Cơ chế này từng được FIFA thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025.

"Để bảo đảm sự cân bằng, hai nhánh riêng biệt dẫn tới bán kết được thiết lập. Bốn đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ được phân vào hai nhánh đối lập và không thể gặp nhau trước vòng bán kết nếu đều đứng đầu bảng", thông báo của FIFA có đoạn.

Mô hình phân nhánh kiểu tennis vốn được thiết kế để tạo điều kiện cho các tay vợt hàng đầu gặp nhau ở chung kết, như trường hợp Jannik Sinner - Carlos Alcaraz tại Wimbledon. Trong bóng đá, mục tiêu tương tự là tối đa hóa khả năng xuất hiện một trận chung kết giữa hai đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, điều chỉnh này gây tranh cãi. Các đội bóng nhỏ lo ngại việc ưu tiên hạt giống sẽ làm giảm tính bất ngờ và sự công bằng. Ngược lại, quan điểm ủng hộ cho rằng 4 đội hàng đầu giành quyền vào bán kết, nhưng hoàn toàn có thể gặp khó khăn ngay từ vòng 1/16 hoặc tứ kết.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 5/12 và FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết, sân tổ chức và thời gian bóng lăn một ngày sau đó.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.