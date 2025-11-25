Siêu sao Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào mùa hè năm sau, ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Ronaldo chốt địa điểm làm đám cưới với Georgina.

Theo tờ Jornal da Madeira, cặp đôi dự định làm lễ cưới tại Nhà thờ Funchal, trước khi tổ chức tiệc chiêu đãi tại một khách sạn sang trọng trên đảo.

Địa điểm này mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, khi chỉ cách bệnh viện nơi anh chào đời khoảng 1,5 km và cách sân tập của CLB cũ Nacional da Madeira khoảng 3 km. Lễ cưới được xem như đoạn kết cho một hành trình trọn vẹn, đưa CR7 trở lại đúng nơi khởi nguồn của sự nghiệp huyền thoại.

Ronaldo và Georgina đã ở bên nhau hơn 9 năm trước khi chính thức thông báo đính hôn vào tháng 8 vừa qua. Trong buổi trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo cho biết màn cầu hôn diễn ra lúc 1 giờ sáng, khi các con đang ngủ và bạn bè bất ngờ đưa cho anh chiếc nhẫn trị giá 1,5 triệu bảng.

Chuyên gia xây dựng thương hiệu Dylan Davey chia sẻ với Daily Mail: “Nếu chiếc nhẫn có giá trị hàng triệu bảng, chắc chắn ngân sách cho đám cưới sẽ còn lớn hơn nhiều. Chúng ta có thể dự đoán con số sẽ vượt mức 10 triệu bảng khi tính đến địa điểm tổ chức, trang phục, những tiết mục giải trí đẳng cấp thế giới cùng đội ngũ an ninh hùng hậu".

Theo nhận định của Davey, danh sách khách mời sẽ không thiếu những tên tuổi lớn trong làng thể thao, từ David Beckham, Anthony Joshua đến Novak Djokovic, Lionel Messi và Rafael Nadal.

Nếu mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, hôn lễ của Ronaldo và Georgina vào mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện thu hút truyền thông nhất thế giới bóng đá.

