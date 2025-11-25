Vinicius ra điều kiện 'điên rồ' để ở lại Real Madrid

Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Real Madrid với Vinicius Jr rơi vào bế tắc vì hai yêu cầu được cho là “điên rồ” của ngôi sao người Brazil.

Vinicius gây sức ép lên ban lãnh đạo Real Madrid.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius còn thời hạn đến năm 2027, nhưng đang thúc ép câu lạc bộ bằng một tối hậu thư khiến ban lãnh đạo phải đau đầu.

Theo Fichajes, The Athletic và Sport, yêu cầu đầu tiên của Vinicius là một bản hợp đồng mang tính lịch sử gồm mức lương ròng 30 triệu euro mỗi mùa, cao gần gấp đôi thu nhập hiện tại (khoảng 19 triệu euro sau thuế). Con số này vượt xa đề nghị 22 triệu euro mà Real Madrid đưa ra, và nếu chấp nhận, đội bóng sẽ phá vỡ cấu trúc lương vốn được duy trì nghiêm ngặt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Yêu cầu thứ hai của Vinicius mới thực sự gây chấn động, đó là anh muốn Xabi Alonso rời khỏi vị trí HLV thì mới đồng ý ký gia hạn. Ngôi sao người Brazil tin rằng Alonso không đặt mình vào vai trò trung tâm trong hệ thống chiến thuật và thiếu sự tin tưởng dành cho anh.

Mối quan hệ rạn nứt này khiến Vinicius cảm thấy mình bị giảm tầm ảnh hưởng dù bản thân luôn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng trong nhiều mùa giải gần đây.

Nếu không đạt thỏa thuận, Real có thể buộc phải bán Vinicius với mức phí dự kiến không dưới 150 triệu euro ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo, nếu không muốn chịu cảnh mất trắng cầu thủ được định giá cao bậc nhất thế giới hiện tại.