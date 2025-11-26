FIFA ra phán quyết về thẻ đỏ của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được dự 2 trận đầu của vòng chung kết World Cup 2026.

Ronaldo sẽ không bị treo giò ở World Cup 2026.

Theo The Athletic, FIFA sẽ treo giò Cristiano Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ sau pha giật cùi chỏ vào đối thủ ở trận gặp CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 13/11. Tuy nhiên, 2 trong số đó là "án treo".

"Ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định cấm Ronaldo ra sân trong một trận, đồng thời thử thách Ronaldo trong một năm tiếp theo, nghĩa là cầu thủ này sẽ không phải vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào nữa, nếu không vi phạm thêm một hành vi tương tự", The Athletic cho biết.

Vừa qua, Ronaldo thi hành án cấm thi đấu trong trận Bồ Đào Nha gặp Armenia. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 sẽ được góp mặt trong 2 trận đầu tiên của nhà đương kim vô địch UEFA Nations League ở vòng bảng World Cup 2026.

Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

"Nếu anh hỏi tôi: Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, đó không phải là giấc mơ", Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. "Để định nghĩa điều gì? Để xác định xem tôi có thuộc nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, chỉ bằng một giải đấu gồm 6 hay 7 trận? Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?".