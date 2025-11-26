Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA ra phán quyết về thẻ đỏ của Ronaldo

  • Thứ tư, 26/11/2025 04:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ được dự 2 trận đầu của vòng chung kết World Cup 2026.

Theo The Athletic, FIFA sẽ treo giò Cristiano Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ sau pha giật cùi chỏ vào đối thủ ở trận gặp CH Ireland ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 13/11. Tuy nhiên, 2 trong số đó là "án treo".

"Ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định cấm Ronaldo ra sân trong một trận, đồng thời thử thách Ronaldo trong một năm tiếp theo, nghĩa là cầu thủ này sẽ không phải vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào nữa, nếu không vi phạm thêm một hành vi tương tự", The Athletic cho biết.

Vừa qua, Ronaldo thi hành án cấm thi đấu trong trận Bồ Đào Nha gặp Armenia. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 sẽ được góp mặt trong 2 trận đầu tiên của nhà đương kim vô địch UEFA Nations League ở vòng bảng World Cup 2026.

Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.

"Nếu anh hỏi tôi: Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, đó không phải là giấc mơ", Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. "Để định nghĩa điều gì? Để xác định xem tôi có thuộc nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, chỉ bằng một giải đấu gồm 6 hay 7 trận? Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?".

Duy Anh

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

