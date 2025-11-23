Cầu thủ bán chuyên có thể lập kỷ lục ở World Cup

Josué Duverger có thể đi vào lịch sử khi cùng đội tuyển quốc gia Haiti tham dự World Cup 2026.

Josué Duverger có thể đi vào lịch sử cùng đội tuyển quốc gia Haiti.

Theo Opta, nếu được triệu tập vào đội hình Haiti dự World Cup 2026, Duverger sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi đang chơi ở giải hạng 5, cấp độ được xem như bán chuyên ở nhiều nước.

Duverger hiện tại thi đấu ở giải hạng 5 Đức (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) cho câu lạc bộ Cosmos Koblenz. Với việc Johny Placide đang là thủ môn số 1 của tuyển Haiti, Duverger được tin tưởng trao vị trí dự bị ở ĐTQG và liên tục có mặt trong các đợt triệu tập gần đây.

Sinh năm 2000 tại Montreal, Canada, Duverger mang trong mình dòng máu Haiti và chọn đại diện cho đội tuyển quốc gia Haiti. Với 6 lần ra sân cho đội tuyển, thủ môn này có những dấu ấn nhất định, bao gồm trận ra mắt quốc tế trong chiến thắng 1-0 trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khi mới 17 tuổi.

Mặc dù đang chơi ở cấp độ thấp hơn so với các thủ môn hàng đầu thế giới, Duverger là quân bài dự bị cho Haiti, đội tuyển đang gặp nhiều khó khăn.

Việc tuyển Haiti giành vé dự World Cup 2026 là bất ngờ lớn. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển vùng Caribe góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, sau lần đầu tiên vào năm 1974.

Haiti hiện chìm trong bạo lực và bất ổn nghiêm trọng. Từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise năm 2021, thủ đô Port-au-Prince gần như bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát. Chính HLV trưởng tuyển Haiti, ông Sebastien Migne, cũng thừa nhận rằng bản thân không thể sinh sống tại đây vì mức độ nguy hiểm.