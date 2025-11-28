Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kimmich 'chê' Arsenal: 'Toàn bóng chết và bóng dài'

  • Thứ sáu, 28/11/2025 10:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Joshua Kimmich thừa nhận Arsenal xứng đáng thắng 3-1 tại Champions League, nhưng khẳng định đội bóng của Arteta không phải đối thủ khó khăn nhất mà Bayern gặp mùa này.

Bayern đứt mạch bất bại trên sân Emirates sau các bàn thua từ Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli. Dù vậy, Kimmich vẫn giữ quan điểm rõ ràng khi trả lời TNT Sports. “Không, tôi không nghĩ Arsenal là đội mạnh nhất chúng tôi từng gặp”, anh nói. “PSG mới khó nhất. Cách họ chơi khác hoàn toàn”.

Kimmich cho rằng Arsenal thắng nhờ thứ bóng đá nhiều toan tính hơn: “Họ dựa nhiều vào các tình huống cố định. Họ thích đá bóng dài và tranh chấp bóng hai. Gặp PSG, bạn có cảm giác đây là một trận bóng đá thực sự. Hôm nay thì không hẳn vậy”.

Timber mở tỷ số từ quả phạt góc của Bukayo Saka, còn Martinelli ấn định chiến thắng sau pha phản công bắt nguồn từ đường bóng dài. Với Kimmich, đó là minh chứng cho sự khác biệt trong phong cách hai đội.

“Trận đấu là cuộc chiến về quản lý nhịp độ và những pha tranh chấp. Arsenal làm tốt hơn. Họ xứng đáng chiến thắng, và Bayern cần rút kinh nghiệm”, anh khép lại.

Những phát biểu này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Arteta tuyên bố Arsenal đã đánh bại “đội bóng hay nhất châu Âu”. Một lời nhắc nhẹ, nhưng sắc lạnh, từ thủ quân tuyển Đức.

