Dấu chấm hết cho Jackson

  Thứ bảy, 29/11/2025 09:13 (GMT+7)
Tương lai của Nicolas Jackson tại Bayern đang mờ dần, khi mọi điều kiện trong hợp đồng cho mượn đều chống lại tiền đạo 24 tuổi.

Bayern khả năng không mua đứt Jackson.

Bayern đưa Jackson về Munich theo dạng cho mượn một năm kèm điều khoản mua đứt bắt buộc, với tổng chi phí có thể lên tới hơn 70 triệu bảng. Đội bóng Đức phải trả thêm 56,2 triệu bảng nếu chân sút người Senegal đạt đủ số trận đá chính hoặc thời lượng thi đấu tối thiểu 45 phút. Chủ tịch Uli Hoeness từng tiết lộ ngưỡng kích hoạt là 40 trận đá chính ở Bundesliga và Champions League.

Nhưng thực tế đang đi ngược lại mong muốn ấy. Jackson mới chỉ có 6 trận đáp ứng tiêu chí, và ngay cả trong trường hợp được thi đấu tối đa, Bayern cũng chỉ còn 33 trận trong hai đấu trường lớn, quá ít để chạm mốc quy định. Việc Jackson chuẩn bị trở về hội quân cùng tuyển Senegal dự CAN 2025 từ 21/12 đến 18/1 càng khiến tình thế bế tắc. Nếu Senegal tiến sâu, anh có thể vắng mặt tới 5 trận.

Câu chuyện chia tay Chelsea của Jackson cũng không êm đềm. Hè vừa rồi, Chelsea từng tìm cách dừng thương vụ vào phút chót vì chấn thương của tân binh Liam Delap khiến họ thiếu tiền đạo. Nhưng người đại diện Diomansy Kamara và lãnh đạo Bayern thúc đẩy để mọi thứ hoàn tất.

Kamara sau đó ám chỉ quan hệ giữa Jackson và Chelsea “không thể cứu vãn”, khi HLV Enzo Maresca được cho là không hài lòng về tính kỷ luật của học trò. Khi được hỏi Jackson có thể trở lại London hay không, Kamara khẳng định: “Tuyệt đối không.”

Tại Munich, Jackson chỉ là phương án dự phòng cho Harry Kane. Và chừng nào đội trưởng tuyển Anh còn khỏe mạnh, cơ hội để cầu thủ 24 tuổi tích lũy đủ số trận, ghi đủ bàn hoặc tạo ra dấu ấn để thuyết phục Bayern chi tiền mua đứt gần như bằng con số không. Bayern vẫn là ưu tiên, nhưng những con số đang nói ngược lại.

