Bayern phũ phàng với Jackson

Bayern Munich quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 56,2 triệu bảng đối với tiền đạo Nicolas Jackson sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

Bayern sẽ giữ Jackson dưới mốc 40 trận để né nghĩa vụ mua đứt.

Theo Sky Sport, trừ khi xảy ra “phép màu” trên sân cỏ, cầu thủ 24 tuổi người Senegal sẽ trở lại Chelsea vào hè 2026. Dù được đánh giá cao về tốc độ, khả năng pressing và hòa nhập nhanh trong các buổi tập, Jackson chưa thể hiện đủ giá trị để thuyết phục ban lãnh đạo chi 56 triệu bảng.

Thay vì chi đậm cho Jackson, “Hùm xám” đang săn lùng phương án trẻ trung, tiết kiệm hơn, đó là tiền đạo trẻ Fisnik Asllani (Hoffenheim). Chân sút 20 tuổi là hiện tượng ở Bundesliga với giá ước tính chỉ 15-20 triệu bảng.

Với Harry Kane vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Allianz Arena, Bayern tin rằng họ không có lý do gì để mua đứt Nicolas Jackson với giá đắt đỏ.

Vụ chuyển nhượng Nicolas Jackson từ Chelsea sang Bayern Munich với phí mượn kỷ lục 14,2 triệu bảng kèm điều khoản mua đứt 56,2 triệu bảng, từng gây ra không ít tranh cãi. Ban đầu, Chelsea đồng ý để Jackson ra đi, rồi bất ngờ hủy thỏa thuận vào phút chót trước khi quay lại đàm phán, khiến thương vụ này bị nhiều người xem như trò hề.

Sau khi Chelsea bất ngờ rút lại thỏa thuận cho mượn cầu thủ vào phút chót, Bayern Munich hủy thỏa thuận mượn Jackson. Họ thậm chí đặt vé để cầu thủ sẽ bay về Senegal hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Sau giai đoạn thi đấu quốc tế tháng 9, Jackson được Bayern thông báo sẽ không bay trở lại Đức.

Thế nhưng, đến phút chót, Bayern Munich lại chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Jackson theo dạng cho mượn như ban đầu, kèm theo điều khoản cho phép mua đứt trong tương lai. Theo thỏa thuận, Bayern sẽ buộc phải mua đứt Jackson nếu tiền đạo này ra sân 40 trận.

Dù vậy, Chủ tịch Uli Hoeness khẳng định điều đó sẽ “không bao giờ xảy ra”. “Chắc chắn không có hợp đồng dài hạn nào. Điều khoản chỉ kích hoạt nếu cậu ấy đá chính 40 trận, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực”, Hoeness tuyên bố