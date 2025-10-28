AC Milan, Barca vỡ mộng với Son Heung-min

Son Heung-min và người đại diện bác bỏ tin đồn chuyển nhượng ngắn hạn sang Serie A hoặc châu Âu trong thời gian tới.

Ngôi sao người Hàn Quốc hòa nhập nhanh chóng tại LAFC.

Cựu đội trưởng Tottenham được đồn đoán đang sở hữu một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Los Angeles FC, qua đó cho phép anh tạm thời trở lại châu Âu thi đấu trong giai đoạn MLS nghỉ. Son Heung-min muốn duy trì phong độ trước World Cup 2026.

Tuy nhiên, người đại diện khẳng định Son Heung-min hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với các câu lạc bộ châu Âu về khả năng gia nhập theo dạng cho mượn ngắn hạn trong kỳ nghỉ MLS tháng 1. Mặc dù một số nguồn tin từ Italy hay Tây Ban Nha đưa ra thông tin ngược lại, cho biết Milan và Barca muốn mượn cầu thủ, phía tuyển thủ Hàn Quốc khẳng định đang tập trung toàn bộ sức lực cho LAFC và không có ý định rời đi giữa mùa giải.

Trước đó, Barcelona và AC Milan nổi lên như hai bến đỗ tiềm năng. Các CLB này xem xét mượn Son Heung-min từ Los Angeles FC trong thời gian ngắn.

Gia nhập LAFC vào tháng 8, Son nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Chỉ trong 10 trận ở giai đoạn cuối mùa, tiền đạo người Hàn Quốc ghi tới 9 bàn và có 3 kiến tạo, giúp LAFC trở thành một trong những đội có hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Hôm 29/10, Son sẽ cùng LAFC bước vào vòng play-off MLS, gặp Austin FC ở lượt trận đầu tiên. Với phong độ cao và sự tự tin đang lên, ngôi sao 33 tuổi được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, giúp đội nhà cạnh tranh chức vô địch năm nay.

Việc bác bỏ tin đồn này giúp dập tắt những suy đoán về viễn cảnh "Sonny" trở lại châu Âu trong giai đoạn nghỉ đông của giải nhà nghề Mỹ, khẳng định anh tập trung hoàn toàn vàp việc đưa LAFC tiến xa ở MLS mùa giải này.