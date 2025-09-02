Vụ Jackson không khác gì trò lố

Vụ chuyển nhượng Nicolas Jackson từ Chelsea sang Bayern Munich với phí mượn kỷ lục 14,2 triệu bảng kèm điều khoản mua đứt 56,2 triệu bảng, gây ra không ít tranh cãi.

Chelsea đổi ý cho Jackson sang Bayern.

Bild bình luận thương vụ này chẳng khác gì một “trò lố” - một màn kịch tài chính và chiến thuật được Chelsea và Bayern Munich dựng nên. Nhìn sâu vào bối cảnh và ý nghĩa của vụ chuyển nhượng Jackson, có thể thấy lý do những cầu thủ hàng đầu như Isak hay Gyokeres sẵn sàng nổi loạn để đạt mục đích chuyển nhượng.

Màn kịch?

Việc Chelsea đồng ý để Jackson ra đi, rồi bất ngờ hủy thỏa thuận vào phút chót trước khi quay lại đàm phán, khiến thương vụ này bị nhiều người xem như trò hề. Hôm 31/8, Jackson thậm chí bay đến Munich, chuẩn bị kiểm tra y tế, nhưng bị Chelsea gọi trở lại London khi Liam Delap chấn thương.

Hành động này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự thiếu nhất quán trong chiến lược chuyển nhượng của Chelsea. Ngoài ra, phí mượn 14,2 triệu bảng cho một mùa giải là con số cao chưa từng có, vượt xa các thương vụ mượn thông thường.

Điều này khiến không ít người hâm mộ đặt nghi vấn liệu đây có phải cách Chelsea “lách luật” để cân bằng tài chính, với sự tiếp tay từ Bayern hay không? Cần nhớ rằng ban đầu Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn Jackson trong một mùa giải với phí chỉ khoảng 13 triệu bảng.

Sau khi Chelsea bất ngờ rút lại thỏa thuận cho mượn cầu thủ vào phút chót, Bayern Munich hủy thỏa thuận mượn Jackson. Họ thậm chí đặt vé để cầu thủ sẽ bay về Senegal hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Sau giai đoạn thi đấu quốc tế tháng 9, Jackson được Bayern thông báo sẽ không bay trở lại Đức.

Thế nhưng, đến phút chót, Bayern Munich lại chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Jackson theo dạng cho mượn như ban đầu, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt trong tương lai. Để thuyết phục Chelsea đồng ý cho Jackson ra đi, Bayern phải nâng mức đề nghị.

Phí mượn tăng từ 13 triệu bảng lên 14,2 triệu bảng, điều khoản mua đứt Jackson của Bayern được ấn định ở mức 56,2 triệu bảng, đưa tổng chi phí của thương vụ này lên 70,4 triệu bảng. Bayern cũng bắt buộc phải mua đứt cầu thủ thay vì được lựa chọn trả Jackson về như ban đầu.

Bayern Munich chiêu mộ Nicolas Jackson thành công trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2025.

Chelsea thu lời lớn ở thương vụ này, khi từng chi 32 triệu bảng để ký hợp đồng với Jackson từ Villarreal vào năm 2023. Với Bayern, dù phải trả phí mượn đắt đỏ, họ cũng giảm áp lực tài chính khi chỉ phải bắt buộc mua đứt cầu thủ vào năm sau.

Kicker bình luận việc Bayern bị Chelsea "xoay như chong chóng" cho thấy sự kém cỏi của CLB nước Đức trong chuyển nhượng. Hè này, CLB xứ Bavaria liên tục để mất các mục tiêu quan trọng về tay các CLB nước Anh. Để rồi, họ phải nhờ cậy đến Chelsea trong vụ Jackson.

Sự bức xúc của Jackson

Jackson từng không hài lòng khi thương vụ gia nhập Bayern Munich ban đầu bị đổ bể. Anh thậm chí từ chối bay về London hội quân cùng Chelsea, với hy vọng CLB nước Anh phải để mình rời đi. Đại diện của Jackson, Diomansy Kamara, bình luận trên mạng xã hội với dòng chữ: “Chúng tôi sẽ không quay lại. Máy bay không thể nào quay lại được".

Jackson mất suất đá chính dưới thời HLV Enzo Maresca, bất chấp việc từng gia hạn với Chelsea đến tận năm 2033 hồi tháng 9/2024. Chân sút 24 tuổi từng phải tập luyện một mình và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu các trận giao hữu của CLB hồi tháng 8.

Việc trở thành "món hàng" để Chelsea làm giá cũng khiến chân sút người Senegal khá bất bình. Cho dù cuối anh cũng thỏa mong ước sang Bayern, thương vụ này cho thấy Jackson chỉ là một quân cờ trong thương vụ chuyển nhượng đầy toan tính của CLB chủ quản.

El Pais bình luận chứng kiến những gì xảy ra với Jackson, người ta có thể thấy lý do những cầu thủ hàng đầu như Isak hay Gyokeres sẵn sàng nổi loạn để đạt mục đích chuyển nhượng. Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp đầy thực dụng và mưu mô, đừng trách cầu thủ khi họ vô tình.