Ederson bị tố tham tiền

Thủ môn Ederson Moraes đến Istanbul để hoàn tất các thủ tục cuối cùng cho vụ chuyển nhượng từ Manchester City sang Fenerbahce.

Ederson được cả Fenerbahce lẫn Galatasaray theo đuổi.

Tuy nhiên, việc thủ môn người Brazil chọn Fenerbahce khiến ban lãnh đạo và không ít cổ động viên Galatasaray giận dữ. Trước đó, nhà đương kim vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ tưởng như hoàn tất những khâu cuối cùng để chiêu mộ thủ môn Manchester City.

Ban lãnh đạo Galatasaray thậm chí lên kế hoạch ra mắt Ederson với người hâm mộ ở trận đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Süper Lig). Song, đến phút chót, Fenerbahce lại bất ngờ vào cuộc, khiến Ederson "lật kèo" ngoạn mục.

Theo Türkiye Today, Fenerbahce đạt được thỏa thuận với Manchester City với mức phí chuyển nhượng dao động từ 13 đến 14 triệu euro (khoảng 12 triệu bảng), kèm theo các khoản thưởng bổ sung.

Ederson đồng ý các điều khoản cá nhân với Fenerbahce, ký hợp đồng ba năm (đến năm 2028, với tùy chọn gia hạn đến 2029) và nhận mức lương 8 triệu euro mỗi năm, cộng thêm các khoản thưởng phụ thuộc vào thành tích.

Nhiều CĐV Galatasaray tố Ederson tham tiền, nên từ chối CLB của họ để đầu quân cho đại kình địch không đội trời chung tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Galatasaray, sau sự ra đi của thủ môn huyền thoại Fernando Muslera, xác định Ederson là mục tiêu hàng đầu hè này.

Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đạt thỏa thuận cá nhân với Ederson về hợp đồng ba năm trị giá 7,5 triệu euro mỗi mùa. Song, khi Fenerbahce gửi đề nghị với mức lương 8 triệu euro mỗi năm, Ederson đã thay đổi ý định.