Thêm HLV Premier League sắp bị sa thải

  • Thứ ba, 25/11/2025 15:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Daniel Farke của Leeds United có thể bị sa thải ngay tuần này sau khi thất bại ở vòng 12 Premier League 2025/26.

Daniel Farke của Leeds United có thể bị sa thải.

Ở vòng 12 Premier League diễn ra cuối tuần qua, Leeds thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Aston Villa, qua đó nối dài chuỗi trận tệ hại. Leeds chỉ thắng được 2 trong 11 trận gần nhất, thậm chí thua 5/7 trận gần nhất.

Tại vòng 11 Premier League, Leeds thảm bại 1-3 trong chuyến hành quân đến City Ground của Nottingham Forest. Ở vòng 10, Leeds để thua 0-3 tại sân Amex của Brighton.

Vì thế, đoàn quân của Daniel Farke rơi xuống vị trí thứ 18 trên BXH, nhóm cầm đèn đỏ. Họ sẽ phải nỗ lực tăng tốc khi mà West Ham và Forest đều đang có dấu hiệu khởi sắc trong cuộc đua trụ hạng.

The Times tiết lộ ban lãnh đạo Leeds cân nhắc sa thải HLV Daniel Farke ngay tuần này. Chuỗi phong độ tệ hại của đội không có dấu hiệu dừng lại sau khởi đầu mùa giải khá ổn.

Leeds thua liên tiếp 3 vòng gần nhất trước các đối thủ không phải quá mạnh, khiến ban lãnh đạo lo ngại.

Hiện tại, đã có tới 4 HLV Premier League bị sa thải mùa này, gồm Vitor Pereira (Wolves), Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Graham Potter (West Ham). Đây là điều hiếm khi xảy ra chỉ sau 3 tháng đầu mùa.

Tường Linh

Daniel Farke Leeds United

