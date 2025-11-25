Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pickford quá hay

  • Thứ ba, 25/11/2025 06:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 25/11, thủ môn Jordan Pickford có màn trình diễn đẳng cấp giúp Everton thắng Everton 1-0 thuộc vòng 12 Premier League.

Sofa Score chọn Pickford là cầu thủ hay nhất trên sân.

Trên sân Old Trafford, Pickford phải can ngăn pha ẩu đả lãng xẹt giữa Gueye và Keane. Nhưng dấu ấn lớn nhất của thủ môn người Anh không nằm ở khoảnh khắc xoa dịu hai đồng đội, mà ở đôi tay chơi một trận ngỡ như sinh ra để đứng trong khung gỗ.

Cú sút căng của Bruno Fernandes cuối hiệp một? Pickford đổ người cực nhanh cứu thua. Pha đánh đầu hiểm hóc của Zirkzee ở hiệp hai? Anh tung người hết cỡ, bay ngang khung thành đẩy bóng ra. Theo Opta, đây là pha bóng mà dữ liệu chuyên môn xếp vào loại ngăn chặn tình huống "có xác suất ăn bàn cực cao".

Pickford thực hiện 6 pha cứu thua, trong đó tới 3 lần cứu thua trong vùng cấm và đặc biệt đạt tỷ lệ ngăn cản bàn thua kỳ vọng lên tới 1,85. Con số phản ánh chính xác sự xuất thần của anh trong ngày Everton chỉ còn chơi với 10 người. Dễ hiểu khi Sofa Score chấm Pickford 8,7 điểm.

Ngay cả Thomas Tuchel, người xuất hiện trên khán đài, cũng được TNT Sports bình luận rằng "chắc hẳn ông rất thích màn trình diễn này của Pickford". Một chi tiết cho thấy sự xuất sắc của thủ môn 31 tuổi.

Trong bối cảnh Everton hỗn loạn vì chiếc thẻ đỏ kỳ quặc của Gueye, Pickford trở thành điểm tựa lạnh lùng, sắc sảo và quyết đoán trên sân. Chính anh giữ cho Everton đứng vững, rồi tạo nền tảng để đội bóng vùng Merseyside bất ngờ hạ gục "Quỷ đỏ" tại sân đối phương.

Thảm họa Zirkzee

Rạng sáng 25/11, Joshua Zirkzee gây thất vọng toàn tập khi MU thua Everton 0-1 thuộc vòng 12 Premier League 2025/26.

2 giờ trước

Vinicius ra điều kiện 'điên rồ' để ở lại Real Madrid

Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Real Madrid với Vinicius Jr rơi vào bế tắc vì hai yêu cầu được cho là “điên rồ” của ngôi sao người Brazil.

2 giờ trước

Onana cùng đồng đội nối dài mạch bất bại

Rạng sáng 25/11, Trabzonspor thắng chủ nhà Basaksehir 4-3 ở vòng 13 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

