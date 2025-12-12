MU dọn đường nổ 'bom tấn'

Quỹ lương của MU giảm trong báo cáo tài chính mới nhất, cho phép đội thoải mái trong việc ký hợp đồng với nhiều tân binh ở mùa hè tới.

Quỹ lương của MU giảm đáng kể. Ảnh: Reuters.

Theo công bố, quỹ lương của "Quỷ đỏ" trong quý I giảm còn 73,6 triệu bảng. Nguyên nhân chính đến từ hai đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn và việc hạn chế chi trả các khoản thưởng.

Ngoài ra, MU cũng tiết kiệm bộn tiền khi Barcelona đang gánh toàn bộ mức lương 325.000 bảng/tuần của Marcus Rashford trong thời gian anh thi đấu theo dạng cho mượn.

Trong năm 2026, “Quỷ đỏ” còn có thể tiết kiệm thêm nếu Barca kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Bên cạnh đó, Casemiro, một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội, nhiều khả năng rời Old Trafford vào năm tới. Trường hợp của Jadon Sancho cũng tương tự, khi hợp đồng trị giá 250.000 bảng/tuần của anh sẽ hết hạn vào tháng 6. Đôi bên không có kế hoạch gia hạn.

Việc quỹ lương giảm đáng kể sẽ mở ra cơ hội để MU chiêu mộ một tiền vệ tầm cỡ trong kỳ chuyển nhượng tới. Hiện CLB quan tâm đến các gương mặt như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba.

Ở một diễn biến khác, dù quỹ lương giảm, doanh thu của MU trong quý I cũng đi xuống, còn 140,3 triệu bảng. Nguyên nhân đến từ việc CLB không tham dự cúp châu Âu và thi đấu ít hơn hai trận sân nhà so với cùng kỳ. Doanh thu tài trợ cũng giảm khoảng 5 triệu bảng sau khi loạt hợp đồng lớn như Tezos, Marriott Bonvoy hay Melitta lần lượt kết thúc.

Tuy vậy, Giám đốc Điều hành Omar Berrada khẳng định CLB vẫn đi đúng hướng, dự kiến doanh thu cả năm đạt 640–660 triệu bảng.

