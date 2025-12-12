Tối hậu thư Real dành cho Vinicius

CLB chủ sân Bernabeu giữ thái độ cứng rắn về tương lai của cầu thủ sinh năm 2000.

Vinicius nguy cơ bị Real thanh lý.

Theo Le Journal du Real, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bắn tín hiệu đến Vinicius và đại diện của cầu thủ này rằng sẽ không có thêm bất kỳ đề nghị gia hạn mới nào.

Vincius có hai lựa chọn, đặt bút ký vào bản hợp đồng CLB chủ quản đưa ra trước đó, hoặc bị rao bán ngay khi phiên chợ hè 2026 mở cửa.

Trong trường hợp Vinicius từ chối gia hạn, Real sẽ hành động nhanh nhất có thể vào hè năm sau để tránh cảnh mất trắng cầu thủ người Brazil. Hiện tại, Vinicius được định giá trên 100 triệu euro.

Vào tháng 5, Vinicius tiến rất gần đến một thỏa thuận với ban lãnh đạo Real Madrid. Theo ESPN, bản hợp đồng mới dự kiến sẽ mang lại cho tiền đạo 25 tuổi mức lương cố định lên đến 20 triệu euro mỗi năm, kèm theo 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể, như số bàn thắng, kiến tạo hay danh hiệu giành được. Điều này sẽ đẩy tổng thu nhập của Vinicius lên mức cao nhất đội bóng, ngang tầm với Kylian Mbappe.

Đôi bên gần như đồng ý mọi điều khoản và lên kế hoạch để ký kết hợp đồng mới, giúp Vinicius ở lại Bernabeu đến năm 2030. Tuy nhiên, phía Real Madrid sau đó đột ngột thay đổi những điều khoản đã đàm phán. Khoản 10 triệu euro thưởng, yếu tố then chốt để Vinicius chấp nhận mà không làm "phá vỡ" cấu trúc lương của CLB, bị loại bỏ hoàn toàn.

Thay vào đó, đề xuất từ Real chỉ tập trung vào mức lương cố định khoảng 20-23 triệu euro/năm, mà không kèm theo các khoản biến đổi hấp dẫn. Điều này khiến phía Vinicius nổi giận và cảm thấy "không công bằng".