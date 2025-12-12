Antony thăng hoa

Rạng sáng 12/12, tiền đạo người Brazil ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Betis trước Dinamo Zagreb ở Europa League.

Phút 38 trận đấu trên sân Maksimir, hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà thi đấu không hiểu ý, khiến khung thành bỏ trống. Antony chớp thời cơ để ghi bàn từ sát vạch 16,5 m, nâng tỷ số lên 3-0 cho đại diện La Liga.

Tính cả pha lập công này, Antony đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận liên tiếp. Tổng cộng, cựu cầu thủ MU đã góp công vào 12 bàn thắng (8 bàn, 4 kiến tạo chỉ sau 16 lần ra sân cho Betis ở mùa giải năm nay.

"Antony đang đứng trong hàng ngũ tiền đạo cánh hay nhất châu Âu hiện tại", TNT Sports bình luận.

Antony liên tục tỏa sáng.

Màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ sinh năm 2000 giúp Betis đánh bại Dinamo Zagreb 3-1, qua đó duy trì vị trí trong nhóm vào thẳng vòng 16 đội giải đấu cúp danh giá thứ 2 châu Âu. Hai đối thủ còn lại của Betis là PAOK và Feyenoord đều có phong độ tệ hại. Theo đó, khả năng kết thúc vòng phân hạng trong top 8 của Antony và đồng đội là rất cao.

Với cá nhân Antony, quyết định rời MU còn giúp anh tìm lại phong độ, qua đó hướng đến việc được lên tuyển Brazil dự World Cup 2026.