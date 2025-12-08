Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bức ảnh Antony ôm Rashford gây sốt

  • Thứ hai, 8/12/2025 11:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hôm 7/12, Antony tiến đến ôm chặt Marcus Rashford trong đường hầm trước trận Real Betis thua Barcelona 3-5 thuộc vòng 15 La Liga.

Antony anh 1

Antony chủ động hỏi han Rashford.

Trước giờ bóng lăn tại sân Benito Villamarin, khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu. Trong đường hầm dẫn ra sân, Antony tiến đến ôm Rashford.

Hình ảnh ghi lại cảnh Antony nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rashford, trước khi cả hai trao nhau cái ôm chặt, gương mặt rạng rỡ như những người bạn lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc diễn ra chỉ vài giây đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Đối với nhiều người hâm mộ MU, khoảnh khắc gợi lại thời điểm Rashford - Antony cùng nhau sát cánh trong giai đoạn hỗn loạn của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Rashford và Antony thường xuyên là tâm điểm chỉ trích mỗi khi MU thua trận.

Trong hè 2025, cả hai cùng rời Old Trafford với cùng mục đích tìm lại cảm hứng thi đấu. Rashford chuyển sang môi trường mới sau chuỗi tháng ngày trồi sụt phong độ. Antony chọn rút khỏi những áp lực và tranh cãi tại Anh để làm lại từ đầu. Điểm chung là Rashford và Antony đều chứng tỏ được giá trị ở La Liga.

Hôm 7/12, Barcelona đánh bại Betis 5-3 để xây chắc ngôi đầu La Liga sau 15 vòng. "Blaugrana" nối dài chuỗi 19 năm bất bại trên sân Betis và nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 4 điểm. Trong khi đó, Betis của Antony còn nguyên cơ hội giành vé dự Champions League khi đang xếp thứ 6.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

