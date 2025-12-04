Nỗi lo mang tên Antony trước đại chiến với Barca

Real Betis thắng Torrent ở Copa del Rey nhưng phải trả giá bằng bước đi tập tễnh của Antony. Chỉ còn hai ngày trước khi gặp Barcelona, Pellegrini đứng trước bài toán khó nhất của tuần.

Chiến thắng 4-1 trước Torrent lẽ ra phải khép lại trong sự nhẹ nhõm. Nhưng khi Antony rời sân với dáng đi khập khiễng, không ai ở Betis còn giữ được sự bình thản. Cầu thủ người Brazil chỉ nói một câu ngắn gọn với báo chí: “Vẫn còn thời gian để hồi phục”. Lời trấn an ấy giúp giảm phần nào lo lắng, nhưng không thể che đi thực tế rằng Betis đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự đúng lúc cần sự ổn định nhất.

Chấn thương xuất hiện liên tiếp như một chuỗi ám ảnh. Isco và Amrabat đều gục xuống trong trận đấu châu Âu tuần trước và chưa hẹn ngày trở lại. Bellerin và Lo Celso cũng kịp góp mặt vào danh sách bệnh binh. Pellegrini buộc phải xoay vòng, phải mạo hiểm và rồi giờ đây phải đối diện với nguy cơ mất luôn Antony, cầu thủ ông kỳ vọng nhiều nhất cho trận gặp Barca.

Antony vắng mặt ở derby Seville vì án treo giò, và việc được đá chính tại Copa del Rey là cơ hội để lấy lại nhịp thi đấu. Nhưng thay vì một màn trở lại trọn vẹn, anh kết thúc trận đấu bằng cơn đau mắt cá.

Trong hệ thống tấn công của Betis, Antony mang đến tốc độ, khả năng rê bóng và sự táo bạo mà không ai khác thay thế được. Gặp Barcelona, Betis cần đúng những phẩm chất ấy hơn bao giờ hết.

Ở thời điểm lịch thi đấu dồn dập, Betis không muốn đánh cược sức khỏe của bất kỳ ai. Nhưng không có Antony, bài toán chiến thuật trở nên khó giải hơn. Pellegrini muốn sự ổn định, nhưng ông lại chỉ nhận được những mảnh ghép rời rạc vì chấn thương. Đại chiến với Barca có thể trở thành phép thử cho chính chiều sâu đội hình của Betis.

Còn với Antony, cuộc đua hồi phục đã bắt đầu. Và Betis hiểu rõ: mọi hy vọng tấn công của họ trước Barca sẽ khác hẳn nếu thiếu đi cầu thủ chạy cánh giàu ảnh hưởng này.