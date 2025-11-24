MU thấp thỏm vì Mbeumo

MU đứng trước nguy cơ mất Bryan Mbeumo trong giai đoạn quan trọng vì AFCON, dù phong độ của anh đang là điểm tựa lớn nhất của đội bóng.

Man United đứng trước nguy cơ mất Bryan Mbeumo trong giai đoạn quan trọng vì AFCON.

Bryan Mbeumo đang là một trong những điểm sáng lớn nhất của MU mùa này. Tân binh từ Brentford ghi sáu bàn sau 12 trận và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Ruben Amorim. Sau cú đúp vào lưới Brighton, tiền đạo 26 tuổi còn tự tin tuyên bố không muốn giới hạn bản thân ở mốc 20 bàn, thành tích anh đạt mùa trước.

Tuy nhiên, phong độ ấy có thể bị gián đoạn khi Mbeumo chuẩn bị hội quân cùng tuyển Cameroon dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) vào mùa đông. Giải đấu luôn là thử thách với các CLB Premier League vì thời điểm tổ chức trùng với giai đoạn thi đấu dày đặc. Với MU, bài toán càng khó hơn khi họ cũng mất Amad và Noussair Mazraoui.

Đó là lý do HLV Amorim mong muốn giữ tiền đạo chủ lực lâu hơn so với mốc thời gian bắt buộc. Ông thừa nhận quy định thuộc về các liên đoàn và CLB chỉ có thể thương lượng. Dù vậy, MU vẫn sẽ nỗ lực để “bảo vệ đội bóng, bảo vệ cầu thủ và tôn trọng đội tuyển”.

Hy vọng của "Quỷ đỏ" không phải không có. Trước AFCON gần nhất, Erik ten Hag từng thuyết phục được để Andre Onana ở lại muộn hơn hai tuần so với yêu cầu ban đầu. Nhờ đó, thủ môn người Cameroon chỉ bỏ lỡ một trận ở FA Cup và lập tức trở lại đội hình Premier League khi giải đấu kết thúc.

Tuy nhiên, hoàn cảnh khi ấy khá đặc biệt. Cameroon đồng ý vì Onana mới trở lại đội tuyển sau thời gian chia tay, và họ muốn tạo điều kiện để anh ổn định ở CLB. Trường hợp của Mbeumo không giống như vậy. Anh là trụ cột của đội tuyển và không có lý do đặc biệt để Cameroon nới lỏng quy định.

Dù kết quả đàm phán ra sao, MU gần như chắc chắn phải sống nhiều tuần không có Mbeumo. Đây sẽ là khoảng trống đáng lo, nhất là khi anh đang là một trong những cầu thủ hiệu quả nhất của đội từ đầu mùa.