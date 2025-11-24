MU có thể lọt top 4 mùa này

Manchester United đứng trước cơ hội vàng để tích lũy điểm số khi họ không phải đối đầu với bất kỳ đội bóng nào trong nhóm “top 6” ở hết giai đoạn lượt đi tại Premier League.

Nếu đánh bại Everton, Manchester United sẽ kết thúc một vòng đấu Premier League trong top 4.

Sau trận hòa 2-2 với Tottenham ở vòng 11, MU trở lại Ngoại hạng Anh khi tiếp Everton trên sân nhà ở trận đấu muộn nhất vòng 12 lúc 3h rạng sáng 25/11. Theo chuyên gia Danny Murphy, đây là giai đoạn mà "Quỷ đỏ" cần hướng tới việc giành từ 22 đến 24 điểm, tương đương với 7 đến 8 chiến thắng trong 10 trận. Nếu đạt được con số này, Manchester United sẽ vươn lên vị thế rất mạnh trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 mở cửa.

“MU không được phép chủ quan, nhưng đây chính là những trận đấu mà họ phải thắng ít nhất 80% nếu muốn có mặt ở châu Âu mùa tới. Không coi thường bất kỳ đối thủ nào, nhưng họ hoàn toàn có thể làm được”, cựu sao Premier League chia sẻ trên chương trình Match Of The Day.

Đặc biệt, nếu đánh bại Everton ở trận đấu sắp tới tại Old Trafford, Manchester United sẽ lần đầu tiên kết thúc một vòng đấu Premier League trong top 4, vị trí giành vé dự Champions League, kể từ vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2022/23. Tính ra, 910 ngày trôi qua kể từ lần gần nhất Quỷ đỏ đứng trong khu vực Champions League vào cuối tuần.

"Nếu tích lũy được điểm trong hai tháng tới, MU sẽ sáng cửa dự Champions League mùa tới, nhất là khi Liverpool hay Man City khá bất ổn," Murphy nói thêm.

Chính vì thế, trận gặp Everton sẽ là một đêm cực kỳ quan trọng dưới ánh đèn sân Old Trafford. Sau khi trải qua lịch thi đấu cực nặng, gặp các đối thủ lớn đầu mùa, MU chỉ phải gặp các đối thủ trung bình khá ở Premier League từ giờ đến hết lượt đi, bao gồm Everton (sân nhà), Crystal Palace (sân khách), West Ham (sân nhà), Wolves (sân khách), Bournemouth (sân nhà) hay Aston Villa (sân khách).