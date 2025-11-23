Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai pha kiến tạo ảo diệu của Yamal

  Chủ nhật, 23/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Đêm 22/11, Lamine Yamal chơi xuất sắc giúp Barcelona đánh bại Athletic Bilbao 4-0 thuộc vòng 13 La Liga.

Yamal vẩy má ngoài kiến tạo đẹp mắt.

Barcelona trở lại Camp Nou sau hơn 900 ngày bằng chiến thắng 4-0 trước Athletic Bilbao, nhưng đêm ấy không thuộc về tập thể. Nó thuộc về một cậu bé 18 tuổi. Giữa bầu không khí lễ hội trên thánh địa lịch sử, Yamal biến Camp Nou thành sân khấu riêng với hai pha kiến tạo mang dấu ấn thiên tài.

Phút bù giờ hiệp một, khi thế trận đang giằng co và Bilbao chuẩn bị khép lại 45 phút đầu với chỉ một bàn thua, Yamal bất ngờ tạo nên khoảnh khắc khiến tất cả đồng loạt đứng bật dậy. Nhận bóng gần vạch giữa sân, Yamal nhìn thấy một đường kẽ chỉ mỏng như sợi tóc phía sau lưng trung vệ Bilbao.

Sau pha xoay người mượt mà, Yamal vẩy má ngoài chân trái cực kỳ đẹp mắt. Quỹ đạo quả bóng lượn cong, đặt Ferran Torres vào vị trí thuận lợi để đối mặt với Unai Simon và nâng tỷ số lên 2-0. .

Yamal anh 1

Yamal vượt qua 3 cầu thủ Bilbao rồi kiến tạo thành bàn.

Đến phút 90, Yamal tiếp tục khiến hàng thủ Bilbao rối loạn. Ở trung lộ, anh cầm bóng, xoay trở như chỗ không người rồi xé toang tuyến giữa bằng pha solo qua 3 cầu thủ Bilbao.

Yamal lập tức thực hiện đường chọc khe để Torres băng xuống hoàn tất cú đúp, đồng thời khép lại một trận đấu mà Yamal vừa là nguồn cảm hứng, vừa là ngòi nổ mở khóa toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương.

Không còn là viên ngọc thô, Yamal đang trở thành điểm tựa của Barca. Chỉ trong 4 trận gần nhất, anh in dấu giày trực tiếp vào 6 bàn thắng dù gặp vấn đề ở vùng mu thời gian qua. Rõ ràng khi Yamal đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất, rất khó để ngăn cản.

