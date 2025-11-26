Yamal bị 'bỏ túi'

Rạng sáng 26/11, Marc Cucurella tỏa sáng rực rỡ khi phong tỏa Lamine Yamal trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Barcelona thuộc vòng phân hạng Champions League.

Cucurella khóa chặt người đàn em đồng hương.

Trong ngày Chelsea thắng đậm trên sân Stamford Bridge, Marc Cucurella chơi nổi bật và và được UEFA bầu chọn hay nhất trận đấu. Tài khoản X của CBS Sports đăng hình Cucurella kèm biểu tượng chìa khóa xe, ví tiền và Lamine Yamal, ngầm ám chỉ hậu vệ Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn cầu thủ trẻ Barccelona.

Sau trận, thủ môn Robert Sanchez khẳng định Chelsea là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa này. Khi được phóng viên hỏi về cuộc đối đầu giữa Cucurella và Yamal, thủ thành Tây Ban Nha tuyên bố: "Cucurella đã bỏ túi Yamal".

Tại London, Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt. Cầu thủ 18 tuổi chuyền hỏng đến 10 lần và độ chính xác của những đường chuyền ở 1/3 sân đối phương chỉ là 57%. Dù thắng tranh chấp đến 10 lần, Yamal không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Chiến thắng giúp Chelsea vươn lên thứ 5 tại bảng xếp hạng Champions League với 10 điểm sau 5 trận (3 thắng, 1 hòa, 1 thua). Nếu duy trì phong độ này, "The Blues" hoàn toàn có cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8. Ngược lại, Barcelona chỉ có 7 điểm và đứng thứ 15, gây lo ngại về khả năng cạnh tranh ở vòng phân hạng.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.