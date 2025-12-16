Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

James Rodriguez vỡ mộng đá cặp Messi

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

James Rodriguez, cựu ngôi sao của Real Madrid và Everton, muốn gia nhập Inter Miami, nhưng câu lạc bộ này tin rằng thời kỳ đỉnh cao của anh đã qua.

Cho đến nay, James chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tương lai của mình.

Theo Ole, Inter Miami, đội bóng đang sở hữu Lionel Messi và Luis Suarez, nhận được đề nghị từ người đại diện về việc chiêu mộ James Rodriguez. Tuy nhiên, ban lãnh đạo câu lạc bộ, bao gồm HLV Javier Mascherano, từ chối với lý do rằng cựu sao Real Madrid qua thời gian đỉnh cao.

James, hiện 34 tuổi, là cầu thủ tự do và không còn duy trì được phong độ như thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt sau khi rời León của Mexico.

Inter Miami sau chức vô địch MLS Cup 2025, đặt mục tiêu xây dựng một đội hình trẻ trung và năng động để hỗ trợ Messi. CLB cho rằng việc chiêu mộ James không phù hợp với chiến lược dài hạn của họ.

Dù cựu sao Real Madrid từng là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, nhưng những chấn thương và sự suy giảm về thể lực khiến anh không còn đáp ứng được yêu cầu.

Hiện tại, James vẫn chưa có động thái cụ thể về tương lai của mình, nhưng việc bị từ chối bởi Inter Miami có thể mở ra những cơ hội khác, đặc biệt là ở các giải đấu ít cạnh tranh hơn hoặc các câu lạc bộ ở châu Á hoặc Trung Đông, nơi anh có thể tiếp tục sự nghiệp với mức lương hấp dẫn.

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói gì về tình huống gây tranh cãi Sau thất bại 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết, HVL Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời động viên đến các tuyển nữ. Ông cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển trước Thái Lan mặc du lỡ hẹn với chiến thắng.

Brazil thưởng lớn cho Ancelotti

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đang trong giai đoạn đàm phán với HLV Carlo Ancelotti về việc gia hạn hợp đồng của ông đến năm 2030.

5 giờ trước

Tường Linh

James Inter Miami

    Đọc tiếp

    Messi va chuyen du dau vo mong o An Do hinh anh

    Messi và chuyến du đấu vỡ mộng ở Ấn Độ

    6 giờ trước 12:00 16/12/2025

    0

    Chuyến GOAT Tour 2025 được kỳ vọng là ngày hội tôn vinh Lionel Messi tại Ấn Độ. Nhưng tại Kolkata, nó nhanh chóng biến thành một bài học cay đắng về bóng đá hiện đại.

    Tuyen futsal Viet Nam de thua theo cach kho tin hinh anh

    Tuyển futsal Việt Nam để thua theo cách khó tin

    12 phút trước 18:00 16/12/2025

    0

    Chiều 16/12, tuyển futsal Việt Nam gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu giải khi nhận thất bại gây sốc 2-4 trước Malaysia ở môn futsal nam SEA Games 33.

    MMA Viet Nam duoc thuong lon sau SEA Games 33 hinh anh

    MMA Việt Nam được thưởng lớn sau SEA Games 33

    15 phút trước 17:56 16/12/2025

    0

    Sáng 16/12, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) tổ chức Lễ vinh danh và khen thưởng đội tuyển MMA Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật tại SEA Games 33.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý