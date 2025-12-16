James Rodriguez vỡ mộng đá cặp Messi

James Rodriguez, cựu ngôi sao của Real Madrid và Everton, muốn gia nhập Inter Miami, nhưng câu lạc bộ này tin rằng thời kỳ đỉnh cao của anh đã qua.

Cho đến nay, James chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tương lai của mình.

Theo Ole, Inter Miami, đội bóng đang sở hữu Lionel Messi và Luis Suarez, nhận được đề nghị từ người đại diện về việc chiêu mộ James Rodriguez. Tuy nhiên, ban lãnh đạo câu lạc bộ, bao gồm HLV Javier Mascherano, từ chối với lý do rằng cựu sao Real Madrid qua thời gian đỉnh cao.

James, hiện 34 tuổi, là cầu thủ tự do và không còn duy trì được phong độ như thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt sau khi rời León của Mexico.

Inter Miami sau chức vô địch MLS Cup 2025, đặt mục tiêu xây dựng một đội hình trẻ trung và năng động để hỗ trợ Messi. CLB cho rằng việc chiêu mộ James không phù hợp với chiến lược dài hạn của họ.

Dù cựu sao Real Madrid từng là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, nhưng những chấn thương và sự suy giảm về thể lực khiến anh không còn đáp ứng được yêu cầu.

Hiện tại, James vẫn chưa có động thái cụ thể về tương lai của mình, nhưng việc bị từ chối bởi Inter Miami có thể mở ra những cơ hội khác, đặc biệt là ở các giải đấu ít cạnh tranh hơn hoặc các câu lạc bộ ở châu Á hoặc Trung Đông, nơi anh có thể tiếp tục sự nghiệp với mức lương hấp dẫn.