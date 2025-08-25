Khoảng trống ở hàng tiền vệ Man Utd vẫn là một vấn đề

Manchester United trông gắn kết và có tính cạnh tranh hơn so với mùa giải 2024/25, nhưng những khoảng trống ở tuyến giữa đã một lần nữa xuất hiện.

Casemiro rời sân khiến hàng tiền vệ Man Utd lỏng lẻo

Đây là một vấn đề đã tồn tại từ lâu tại Man Utd và mặc dù đã có những cải thiện, nhưng việc Alex Iwobi của Fulham tìm thấy khoảng trống trong trận đấu thuộc vòng 2 Premier League tối 24/8 phần lớn là do lỗi của chính Man Utd.

Vị trí Casemiro là điểm yếu của Man Utd

Những tình huống như hình minh họa dưới đây xảy ra khá thường xuyên, mặc dù ví dụ này đặc biệt rõ ràng sau khi Casemiro có một pha vào bóng liều lĩnh. Tuy nhiên, dù sao có Casemiro vẫn còn hơn là không có. Sau khi tiền vệ người Brazil rời sân trong hiệp 2, khoảng trống ở giữa sân của Man Utd càng mênh mông.

Khoảng trống mênh mông giữa sân khi Casemiro mất vị trí

Có lẽ HLV Amorim hơi mạo hiểm khi để Bruno Fernandes và Mount đá cặp ở giữa sân sau sự thay đổi đó - dù nhờ vậy đã dẫn đến bàn mở tỷ số của Man Utd. Tuy nhiên, khi hiệp hai trôi qua, thể lực của các cầu thủ giảm sút và Fulham đã chiếm ưu thế ở khu vực trung tuyến. Fulham kiểm soát bóng 52% và luôn là đội có khả năng tạo ra đột biến cao hơn.

Amorim, ngược lại, nhìn nhận đó là một vấn đề trong khâu pressing. HLV của Man Utd thừa nhận: "Chúng tôi đã gắng pressing tầm cao, nhưng sau một hai lần, chúng tôi cần phải biết cách kiểm soát trận đấu và chờ đợi đối thủ. Chúng tôi muốn pressing mọi lúc, nhưng đôi khi chúng tôi phải làm tốt hơn ở những thời điểm đó, phải hiểu trận đấu, thử lùi lại một chút rồi mới bắt đầu áp lực. Vì vậy, họ có nhiều khoảng trống hơn chúng tôi khi họ tấn công".

Lối đá 3-5-1-1 của Silva là bài học cho các đối thủ của Amorim

Nếu trận đấu có vẻ như là một cuộc đấu chiến thuật căng thẳng, thì đó chính là nhờ Marco Silva. Quyết định của ông khi sử dụng sơ đồ tương tự Man Utd đã giúp Fulham hóa giải tốt các mối đe dọa của đối thủ.

Với sơ đồ 3-5-1-1, Fulham chơi phòng ngự chủ động ở giữa sân và sẵn sàng áp sát đối phương bằng cách cho một trong năm hậu vệ dâng lên để đối đầu với các tiền đạo của Man Utd.

Đặc biệt, hai hậu vệ cánh là Timothy Castagne và Ryan Sessegnon được phép dâng cao để kèm Mason Mount và Bryan Mbeumo - một chiến thuật cực kỳ thành công trong suốt trận đấu.

Fulham dùng 3 tiền vệ để áp đảo 2 tiền vệ của Man Utd

Phần thứ hai trong kế hoạch chiến thuật của Silva là chiếm ưu thế ở khu vực trung tuyến, khi ông dùng ba tiền vệ để áp đảo hai tiền vệ của Man Utd. Điều này đảm bảo rằng Iwobi luôn là người có khoảng trống để phối hợp.

Từ phút đầu tiên cho đến cuối trận, bất chấp những thay đổi của HLV Amorim để kèm cặp, Iwobi vẫn luôn dẫn đầu các pha tấn công. Cuối cùng, lợi thế về quân số ở khu vực giữa sân được đền đáp bằng một pha phản công, tạo tiền đề cho bàn gỡ hòa của Emile Smith Rowe.

Bằng cách sử dụng hàng thủ ba người, thêm một cầu thủ ở trung tuyến và chỉ đạo các hậu vệ kèm chặt tiền đạo của Man Utd, Silva có thể đã cung cấp một công thức cho các đội bóng khác ở Premier League học theo để khắc chế đội bóng của Amorim.