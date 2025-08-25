MU trượt dài trong nghịch lý

Hai vòng đấu, một điểm, vị trí thứ 16 - Manchester United đang phơi bày sự thật phũ phàng.

MU chia điểm trước Fulham ở vòng 2 Premier League 2025/26.

Ruben Amorim có tiền, có thời gian chuẩn bị, có sự kiên nhẫn từ người hâm mộ, nhưng đội bóng của ông vẫn sa lầy trong những căn bệnh cũ.

Từ hào quang giả tạo đến thực tại phũ phàng

Manchester United bước vào mùa giải mới với sự kỳ vọng pha lẫn hoài nghi. Ruben Amorim được trao trọn vẹn một giai đoạn tiền mùa giải, một ngân sách khổng lồ 200 triệu bảng để tái thiết hàng công, cùng sự kiên nhẫn hiếm thấy từ cổ động viên. Màn ra quân gặp Arsenal trên sân nhà tưởng chừng là khởi đầu lý tưởng: áp lực thấp, đối thủ chưa thực sự bắt nhịp.

Nhưng chỉ sau hai vòng đấu, giấc mơ vỡ vụn, để lộ một sự thật phũ phàng: MU vẫn là tập thể tầm thường, và Amorim vẫn chưa tìm ra công thức để thay đổi điều đó.

Trận mở màn trước Arsenal mang lại chút lạc quan. MU nhập cuộc hứng khởi, chơi bóng tốc độ, thậm chí có những khoảnh khắc tấn công đáng khích lệ. Thất bại hôm đó được nhiều người tô hồng như dấu hiệu của một khởi đầu mới. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức “tàm tạm” - một màn trình diễn được đánh giá cao chỉ vì kỳ vọng dành cho MU đã chạm đáy.

Sang vòng hai, khi làm khách của Fulham hôm 24/8, chiếc mặt nạ ấy rơi xuống. Trận hòa 1-1 không chỉ khiến “Quỷ đỏ” mất điểm, mà còn phơi bày mọi vấn đề cũ: Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền lố bịch, Casemiro bị vượt qua dễ dàng, Amad Diallo mất bóng liên tục, hàng thủ bị cắt nát như dao rọc bơ. Luke Shaw đánh dấu trận thứ 200 trong màu áo MU nhưng cũng là biểu tượng cho sự trì trệ: bao năm rồi mà CLB vẫn chưa thể tiến lên phía trước.

Amorim được kỳ vọng như làn gió mới, nhưng hai trận đấu đầu tiên đã gieo ngờ vực. Ông mạnh dạn thay Onana bằng Bayindir, để rồi thủ môn này trở thành tử huyệt trong những pha bóng bổng.

Amorim tung Ugarte vào để giữ lợi thế, dù ai cũng thấy tiền vệ này không đủ đẳng cấp. Ông để Sesko - bản hợp đồng ấn tượng nhất mùa hè - ngồi dự bị quá lâu.

Quan trọng hơn, Amorim chưa trả lời được câu hỏi cốt lõi: 200 triệu bảng đã giải quyết điều gì? MU vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn, vẫn thủng lưới bởi sự mất tập trung, vẫn phải tung Harry Maguire lên làm “phương án B” tìm bàn thắng. Một dự án mới không thể được biện minh nếu bệnh cũ vẫn tái diễn nguyên vẹn.

Mbeumo, Cunha, Sesko - bộ ba được kỳ vọng mang tới luồng sinh khí. Nhưng sau hai trận, đóng góp của họ rất hạn chế.

Cunha chỉ bùng nổ trong 15 phút đầu gặp Fulham rồi mất hút. Mbeumo chạy nhiều nhưng thiếu hiệu quả. Sesko vào sân muộn, không đủ thời gian tạo khác biệt. Những pha phối hợp lẻ tẻ, vài khoảnh khắc kỹ thuật, tất cả đều không đủ để che lấp sự thật: hàng công mới chỉ sáng hơn so với… phiên bản thảm hại mùa trước - một chuẩn mực quá thấp để tự hào.

Sự tầm thường thành bản sắc

MU hiện tại gợi nhớ đến trò chơi “đập chuột chũi”: xử lý xong một vấn đề, vấn đề khác lại nhô lên. Vá thủ môn thì lộ hàng thủ, mua tiền đạo thì lộ tuyến giữa, xây lại hàng công thì lại thiếu cân bằng. Bao nhiêu tiền cũng không bù nổi một tư duy chiến lược rõ ràng.

Quan trọng hơn, MU giờ bị định hình bởi sự tầm thường. Đây là tập thể của những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao (Casemiro, Shaw, Fernandes), những bản hợp đồng không đủ tầm (Ugarte, Bayindir), và những cầu thủ mãi chỉ dừng ở mức tiềm năng (Diallo). Một đội hình như vậy khó lòng mơ đến top 4, thậm chí top 6 cũng là thử thách.

Manchester United của Ruben Amorim đang cho thấy một nghịch lý: hy sinh tất cả - tiền bạc, nhân sự, niềm tin – để rồi đổi lấy… chẳng được gì.

Ký ức về thời hoàng kim vẫn ám ảnh Old Trafford. Người hâm mộ nhớ về cú ăn ba, về những đêm Champions League rực rỡ, về Sir Alex và thứ bóng đá bất khuất. Chính ký ức ấy khiến họ tin rằng MU sẽ trở lại, dù thực tế trên sân phơi bày một đội bóng hạng trung. Craven Cottage không chỉ chứng kiến một trận hòa, mà còn khẳng định thêm khoảng cách mênh mông giữa ký ức và thực tại.

INEOS và Sir Jim Ratcliffe biện minh cho những quyết định khắc nghiệt bằng lời hứa đưa MU trở lại đỉnh cao. Nhưng nếu kết quả vẫn thế này, tất cả chỉ là công cốc. Sau hai vòng đấu, “Quỷ đỏ” có một điểm, xếp thứ 16, hàng công 200 triệu bảng chỉ sáng thoáng qua, hàng thủ vẫn mong manh, hàng tiền vệ vẫn lỏng lẻo.

Manchester United của Ruben Amorim đang cho thấy một nghịch lý: hy sinh tất cả - tiền bạc, nhân sự, niềm tin – để rồi đổi lấy… chẳng được gì. Và chừng nào sự tầm thường ấy còn tồn tại, giấc mơ về chức vô địch Premier League thứ 21 vẫn sẽ mãi là một hồi ức xa vời.