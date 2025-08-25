Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo cân nhắc rời Man Utd

  Thứ hai, 25/8/2025 17:51 (GMT+7)
Theo talkSPORT, Kobbie Mainoo đang xem xét khả năng chia tay Manchester United trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nếu “Quỷ đỏ” nhận được lời đề nghị đủ sức nặng.

Tiền vệ 20 tuổi chưa chơi phút nào ở hai trận mở màn Premier League mùa này. HLV Ruben Amorim khẳng định học trò phải cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes - mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của ông. Điều này khiến cơ hội ra sân của Mainoo trở nên mờ mịt.

Hợp đồng hiện tại của Mainoo với MU có thời hạn đến năm 2027, nhưng đôi bên chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Trước đó, Chelsea từng bày tỏ sự quan tâm tới ngôi sao được định giá 70 triệu bảng, cùng với đồng đội Alejandro Garnacho.

Dưới thời Erik ten Hag, Mainoo là phát hiện sáng giá, từng góp 7 bàn sau 72 trận, trong đó có pha lập công ở chung kết FA Cup 2024 giúp MU đánh bại Man City 2-1. Anh cũng đã 10 lần khoác áo tuyển Anh.

Song song với câu chuyện của Mainoo, MU chuẩn bị chia tay hàng loạt gương mặt khác. Antony được Real Betis theo sát, trong khi Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Rasmus Hojlund cũng nằm trong danh sách sẵn sàng ra đi. Đáng chú ý, Hojlund đang được Napoli - nhà vô địch Serie A - tiếp cận để đưa trở lại Italy.

Động thái này cho thấy MU đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, trong bối cảnh Ruben Amorim muốn tái thiết đội hình và đưa CLB trở lại quỹ đạo chiến thắng.

    Ronaldo gây sốt

    Ronaldo gây sốt

    18:39 25/8/2025

    0

    Cristiano Ronaldo chứng tỏ vai trò thủ lĩnh tinh thần sau khi Al Nassr thua Al Ahli ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 23/8.

