Mourinho nhận trái đắng ở Champion League

Fenerbahce hòa Benfica 0-0 ở lượt đi, sau đó thua 0-1 trên sân khách ở lượt về play-off Champions League vào rạng sáng 28/8.

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Jose Mourinho không thể giúp Fenerbahce giành vé dự Champions League. Tháng 8 năm ngoái, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng gục ngã ở loạt play-off trước Lille. Đến mùa này, nhà đương kim á quân Super Lig bị Benfica quật ngã ở trận cầu quyết định tấm vé dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu trị giá 50 triệu euro.

Với cá nhân Mourinho, ông vẫn chưa thể tái xuất tại Champions League sau khi cùng Tottenham dừng chân ở vòng 16 đội mùa 2019/20.

Fenerbahce lại lỡ hẹn với Champions League.

Trên sân Ánh sáng, Fenerbahce chỉ biết chịu trận trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ của Benfica. Đại diện Bồ Đào Nha cầm bóng 56% và có đến 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng chỉ một trong số đó trở thành bàn thắng.

Leandro Berreiro trở thành nhân vật chính của hiệp đấu đầu tiên. Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ sinh năm 2000 khiến Benfica mất bàn thắng ở phút 11, khi can thiệp vào tình huống tấn công khi đang việt vị.

Đến phút 23, Barreiro đánh đầu tung lưới Fenerbahce, nhưng trọng tài lại cắt còi, không công nhận bàn thắng do xác định số 18 của chủ nhà phạm lỗi đẩy sau với hậu vệ đội khách.

Sau hàng loạt tình huống vô duyên, Barreiro cũng giúp Benfica khai thông thế bế tắc. Phút 35, anh tận dụng tình huống phòng ngự lập bập của đối thủ để kiến tạo cho Kerem Akturkoglu đặt lòng kỹ thuật từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, Benfica chủ động nhường thế trận cho đội khách. Dù vậy, Fenerbahce vẫn không thể tạo sức ép đủ lớn lên hàng thủ chủ nhà. Trong lần hiếm hoi có khoảng trống, Youssef En Nesyri lại đánh đầu đưa bóng đi trúng xà.

Phút 82, Anderson Talisca làm HLV Mourinho ngao ngán khi nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong ít phút. Với 10 người, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ buông xuôi, chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên.