Mourinho bị sa thải

Chiều 29/8 (giờ Hà Nội), Jose Mourinho chính thức bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không thể vượt qua vòng loại Champions League.

Mourinho mất việc khi thành tích ở Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng được kỳ vọng.

"Kể từ thời điểm này, Jose Mourinho không còn tiếp tục giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng đội bóng. Chúng tôi cảm ơn ông vì những đóng góp và chúc ông thành công trong tương lai”, thông báo của Fenerbahce có đoạn.

Fenerbahce xác nhận sa thải HLV người Bồ Đào Nha sau khi CLB thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1 trước Benfica hôm 28/8. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Mourinho không thể giúp Fenerbahce giành vé dự Champions League.

Tháng 8 năm ngoái, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng gục ngã ở loạt play-off trước Lille. Đến mùa này, nhà đương kim á quân Super Lig bị Benfica quật ngã ở trận cầu quyết định tấm vé dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu trị giá 50 triệu euro.

HLV 62 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt Fenerbahce vào năm 2024, giúp đội bóng giành vị trí thứ hai tại Super Lig, kém nhà vô địch Galatasaray 11 điểm. Tuy nhiên, Fenerbahce bị loại ở tứ kết cúp Quốc gia và thất bại trước Rangers tại vòng 16 Europa League.

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn hai thập kỷ, Mourinho giành được 26 danh hiệu lớn, bao gồm Champions League cùng Porto và Inter Milan, cùng các chức vô địch quốc gia với Chelsea và Real Madrid. Trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông giúp AS Roma giành danh hiệu châu Âu đầu tiên sau 61 năm, khi đăng quang Europa Conference League năm 2022. Tuy nhiên, mùa tiếp theo, Roma thất bại trong trận chung kết Europa League trước Sevilla trên chấm penalty.