U23 Việt Nam vs Kyrgyzstan: Vé đi tiếp trong tầm tay

  • Thứ sáu, 9/1/2026 19:30 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Lúc 21h ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ qua vòng bảng giải châu Á nếu giành 3 điểm trước đối thủ Trung Á.

Lịch sử lại chưa ủng hộ U23 Việt Nam, khi lứa cầu thủ kế cận của đội tuyển quốc gia chưa từng giành chiến thắng trước các đại diện đến từ khu vực Trung Á tại các vòng chung kết U23 châu Á trong quá khứ. Ở hai lần chạm mặt trước đó, Việt Nam đều gặp Uzbekistan và phải nhận thất bại.

Đáng nhớ nhất là trận chung kết U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), nơi thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ. Đến vòng bảng giải U23 châu Á 2024, Việt Nam tiếp tục thất bại 0-3 trước đối thủ này.

U23 Kyrgyzstan không được đánh giá quá chất lượng đội hình lẫn thành tích quốc tế. Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển này còn mất tiền đạo chủ lực do thẻ phạt. Đây là cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội “phá dớp” trước các đội bóng Trung Á tại sân chơi U23 châu Á.

Xét về thành tích đối đầu, U23 Việt Nam phần nào tỏ ra lấn lướt Kyrgyzstan. Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ này. Nếu tính cả các trận giao hữu, U23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan ba lần, với hai chiến thắng và một trận hòa (thua trên loạt luân lưu).

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan không phải đối thủ dễ xem thường. Ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026, đại diện Trung Á chỉ chịu thua Saudi Arabia 0-1 bởi bàn thua ở phút cuối, dù bị mất người từ sớm. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung nếu muốn có điểm.

U23 Viet Nam anh 1

Cục diện bảng A trước giờ bóng lăn.

