Leverkusen đã sai ngay từ đầu với Ten Hag

Hai trận đấu, một cuộc chia tay. Ở BayArena, sự im lặng từ lãnh đạo còn nặng nề hơn nghìn lời nói, và đó chính là bản án kết thúc triều đại Ten Hag ngay khi nó chưa kịp bắt đầu.

Có những cuộc hôn nhân bóng đá tan vỡ chóng vánh đến mức khiến người trong cuộc chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Erik ten Hag tại Bayer Leverkusen chính là một trường hợp điển hình.

Chỉ sau hai trận Bundesliga - con số ít ỏi đến mức kỷ lục trong lịch sử giải đấu - HLV người Hà Lan phải cuốn gói rời BayArena. Đó không chỉ là thất bại của riêng Ten Hag, mà còn phơi bày những vết nứt sâu hoắm trong cấu trúc quyền lực và quản trị ở Leverkusen.

Nỗi cay đắng từ Bremen

Trận hòa 3-3 trên sân Werder Bremen là khoảnh khắc cuối cùng của Ten Hag. Từ thế dẫn 3-1 và có lợi thế hơn người, Leverkusen đánh rơi chiến thắng bởi bàn gỡ bất ngờ của Karim Coulibaly - cầu thủ 18 tuổi lần đầu đá chính cho đội một Bremen. Cú chạm bóng gọn gàng trong vòng 6,50 mét ấy chẳng khác nào dấu chấm hết cho triều đại mới chỉ vừa bắt đầu của Ten Hag.

Thế nhưng, thật bất công nếu coi đó là nguyên nhân duy nhất. Cái kết tại Weserstadion chỉ như giọt nước tràn ly. Bởi ngay từ trước trận đấu ấy, bầu không khí xung quanh Leverkusen đặc quánh sự hoài nghi.

Ai cũng thấy, chỉ trong lần thứ hai cầm quân ở Bundesliga, Ten Hag bị dồn ép phải chứng minh nhiều hơn là một kết quả: phải thể hiện một dấu ấn chiến thuật, một định hướng rõ ràng, một thứ quyền uy thuyết phục phòng thay đồ. Nhưng chẳng có điều gì hiện diện.

Robert Andrich - đội trưởng của Leverkusen - chẳng ngần ngại vạch trần sự thật: “Mỗi người đá cho chính mình. Trận đấu chẳng khác gì nỗi khổ chạm trán nỗi khổ”. Lời nói ấy vang vọng mạnh hơn bất kỳ phát biểu nào của Ten Hag.

Nó phơi bày tình trạng hỗn loạn, nơi ngay cả việc phân công đá phạt đền cũng biến thành màn tranh cãi lố bịch. Patrik Schick và Exequiel Palacios cãi vã, Andrich phải can thiệp, rồi Palacios đá bóng đi trong cơn giận dữ.

Leverkusen đang đánh mất chính mình.

Một đội bóng thiếu gắn kết, mỗi người một ý, còn HLV thì bất lực nhìn từ đường pitch. Ten Hag sau trận thừa nhận đây là “không thể chấp nhận”.

Nhưng chính sự thừa nhận ấy lại phản chiếu tình trạng mất kiểm soát. Lời ông như gió thoảng, trong khi câu nói của Andrich lập tức khắc sâu vào ký ức, tựa nhát dao dọn đường cho quyết định sa thải.

Nếu phát biểu của Andrich là tiếng sét, thì sự im lặng của lãnh đạo lại là mưa dầm thấm lâu. Simon Rolfes - giám đốc thể thao - và Fernando Carro - CEO - đều có cơ hội để công khai hậu thuẫn HLV mới.

Nhưng cả hai chọn cách né tránh. Không một lời bảo vệ, không một “hành động ủng hộ” nào được đưa ra. Trong bóng đá, im lặng đôi khi là tuyên bố mạnh mẽ nhất. Nó đồng nghĩa với việc Ten Hag đã bị bỏ mặc.

Khi lãnh đạo từ chối lên tiếng, cầu thủ công khai chỉ trích, còn kết quả thì nghèo nàn, mọi thứ như được an bài. Cái ghế của Ten Hag lung lay dữ dội ngay từ những ngày đầu tiên, bởi ông vốn không phải lựa chọn số một.

Ban đầu, Leverkusen từng muốn mời Cesc Fabregas, nhưng thương vụ đổ bể. Ten Hag chỉ là phương án thay thế, và điều đó khiến ông khởi đầu trong thế bất lợi.

Những thảm họa nối tiếp

Mùa hè vừa qua, Leverkusen mất hơn 200 triệu euro giá trị cầu thủ. Các thủ lĩnh như Granit Xhaka, Jonathan Tah, Florian Wirtz, Lukas Hradecky... lần lượt ra đi. Đội hình vừa rệu rã vừa thiếu kinh nghiệm, lại phải thích ứng với một triết lý mới. Nhưng thay vì tạo dựng niềm tin, Ten Hag lại liên tiếp dính vào những “tai nạn truyền thông”.

Không ai biết tương lai Leverkusen đi về đâu.

Thất bại 1-5 trước đội U20 Flamengo trong chuyến du đấu Brazil là một cú sốc. Thay vì thừa nhận trách nhiệm, Ten Hag lại buông lời hời hợt: “Tôi chẳng quan tâm đến kết quả giao hữu”.

Khi Leverkusen bán Xhaka để thu về khoản tiền hợp lý, Ten Hag công khai phản đối, dù trước đó đã đồng thuận với lãnh đạo. Những phát biểu trái ngược ấy biến ông thành kẻ xa lạ ngay trong chính CLB mình dẫn dắt.

Chưa dừng lại ở đó, ban huấn luyện mới được ghép vội, thiếu sự liên kết. Sau thất bại trước Hoffenheim, tân binh Mark Flekken thẳng thừng chỉ trích đội bóng trước báo chí - điều hiếm thấy ở một phòng thay đồ thực sự gắn kết.

Thất bại của Ten Hag không chỉ đến từ sân cỏ, mà còn từ cách Leverkusen điều hành. Sau kỷ nguyên rực rỡ của Xabi Alonso, CLB rơi vào tình trạng chắp vá: bán tháo ngôi sao, bổ nhiệm vội vàng, thiếu định hướng chiến lược. Bản thân Ten Hag có thể chưa đủ sắc bén để tạo dựng uy tín tức thì, nhưng việc lãnh đạo từ chối bảo vệ ông càng khiến tình cảnh thêm bế tắc.

Leverkusen từng mơ mộng về một chu kỳ thành công mới, nhưng rốt cuộc lại trượt dài trong mớ hỗn độn của mâu thuẫn lợi ích, bất đồng thông điệp và sự vội vã. Sự thật là Ten Hag chỉ là nạn nhân điển hình cho một cỗ máy vận hành thiếu trơn tru.

Erik ten Hag sớm bị Leverkusen sa thải.

Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Leverkusen tức tốc chiêu mộ Eliesse Ben Seghir từ Monaco, cùng những bản hợp đồng chất lượng khác. Một HLV mới sẽ đến, mang sứ mệnh đưa đội bóng trở lại top 4. Những hành động ấy có sức nặng hơn mọi tuyên bố, và chính là minh chứng rằng ban lãnh đạo chưa bao giờ đặt niềm tin lâu dài vào Ten Hag.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho những HLV dấn thân vào những dự án bóng đá mơ hồ. Không phải cứ bước vào CLB từng thành công rực rỡ là đồng nghĩa với nền móng vững chắc. Sau ánh hào quang của Alonso, Leverkusen giờ đây trơ trọi với những quyết định chắp vá.

Erik ten Hag rời Leverkusen chỉ sau hai trận Bundesliga, trở thành kẻ chịu trách nhiệm cho một kỷ lục buồn. Nhưng nhìn sâu hơn, ông không phải là nguyên nhân duy nhất. Đằng sau thất bại ấy là cả một hệ thống rạn nứt: cầu thủ mất đoàn kết, lãnh đạo im lặng, truyền thông hỗn loạn và chiến lược thiếu rõ ràng.

Trong thế giới bóng đá, đôi khi sự im lặng nói lên tất cả. Và ở BayArena, sự im lặng của thượng tầng Leverkusen chính là bản án tử cho Ten Hag – một bản án đến nhanh, lạnh lùng và cay đắng hơn bao giờ hết.