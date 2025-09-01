Bi kịch bóng đá của Ten Hag

Chỉ sau chưa đầy ba tháng, cuộc hôn nhân giữa Bayer Leverkusen và Erik ten Hag đã kết thúc trong cay đắng.

Chiều 1/9, ban lãnh đạo “Die Werkself” (biệt danh Bayer Leverkusen) ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Hà Lan - “bản án” được nhiều người dự đoán từ trước, nhưng vẫn gây chấn động bởi tính chóng vánh và mức độ phũ phàng. Đằng sau động thái này là cả một chuỗi khủng hoảng được báo trước, nơi Ten Hag trở thành nạn nhân lẫn “tội đồ” trong cuộc đại tu ồn ào của đội bóng nước Đức.

Một canh bạc sai lầm của Leverkusen

Khi Xabi Alonso rời đi vào mùa hè, mang theo hào quang của cú đúp Bundesliga - Cúp Quốc gia, Leverkusen buộc phải tìm người kế thừa. Ten Hag, sau hành trình đầy sóng gió tại Manchester United, được chọn với kỳ vọng mang lại sự kỷ luật, phương pháp và uy tín quốc tế. Ông còn được trao bản hợp đồng béo bở lên tới 5,5 triệu euro/mùa, biến thành HLV có thu nhập cao thứ hai Bundesliga.

Nhưng chỉ qua vài trận đấu, “canh bạc” này lộ rõ sự mạo hiểm. Leverkusen khởi đầu Bundesliga với một điểm sau hai vòng, thất bại 1-2 trên sân nhà rồi hòa 3-3 trước Bremen dù từng dẫn 3-1. Đáng lo hơn là bầu không khí hỗn loạn trong phòng thay đồ: Patrik Schick và Exequiel Palacios tranh nhau sút phạt đền, thủ quân Robert Andrich công khai phàn nàn đồng đội “ai cũng chỉ đá cho riêng mình”, còn những tân binh như Malik Tillman bày tỏ sự tức giận sau khi đội bỏ lỡ cơ hội thắng lợi trước đối thủ chỉ còn 10 người.

Một tập thể vừa mất trụ cột - Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah Hincapie lần lượt rồi đi – lại chưa kịp xây dựng sự gắn kết, đã sớm rơi vào vòng xoáy bất ổn. Trong bức tranh ấy, Ten Hag không tìm ra giải pháp, thậm chí còn góp phần khoét sâu mâu thuẫn.

Tín hiệu nguy hiểm nhất không đến từ sân cỏ, mà từ khán đài VIP. Trước trận gặp Bremen thuộc vòng 2 Bundesliga hôm 30/8, Giám đốc Thể thao Simon Rolfes né tránh việc công khai ủng hộ Ten Hag trên sóng truyền hình. Sau trận hòa tai hại, giới lãnh đạo Leverkusen tiếp tục im lặng. Không một lời bảo đảm, không một thông điệp trấn an - chỉ là sự né tránh.

Leverkusen không kiên nhẫn với Erik ten Hag.

Trong bóng đá đỉnh cao, “sự im lặng” từ thượng tầng thường đồng nghĩa với “bản án” chờ sẵn. Người ta vẫn nói về “lời khẳng định công khai từ ban lãnh đạo rằng họ vẫn tin tưởng HLV” như liều thuốc tinh thần cho HLV, nhưng ở Leverkusen, Ten Hag chẳng bao giờ được nhận. Ông trở thành kẻ lạc lõng ngay trong chính dự án mà mình được thuê để dẫn dắt.

Đáng nói, Leverkusen từng khẳng định sẽ “đánh giá tình hình sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại”. Nhưng những kết quả bết bát cùng phòng thay đồ hỗn loạn buộc họ rút ngắn quy trình. Sa thải Ten Hag vào ngày 1/9 không chỉ là quyết định kỹ thuật, mà còn là thông điệp: ban lãnh đạo thừa nhận sai lầm và sẵn sàng phẫu thuật gấp để cứu lấy mùa giải.

Ten Hag - kẻ mắc kẹt trong nghịch cảnh

Công bằng mà nói, Ten Hag rơi vào tình thế khó có thể xoay chuyển. Ông kế thừa một tập thể vừa mất HLV huyền thoại Alonso, vừa bị “chảy máu” lực lượng nặng nề. Cựu thuyền trưởng Ajax và Manchester United chỉ có chưa đầy hai tháng để thử nghiệm sơ đồ, tích hợp tân binh và dựng lại trật tự trong phòng thay đồ. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không có khái niệm “kiên nhẫn tuyệt đối”.

Cách tiếp cận của Ten Hag - đề cao kỷ luật, yêu cầu sự tập trung và hy sinh - va chạm trực diện với tâm lý bất an của cầu thủ sau khi hàng loạt thủ lĩnh ra đi. Thay vì tạo dựng được niềm tin, ông hứng chịu sự phản kháng ngầm. Khi Schick và Palacios cãi nhau giữa sân, đó không chỉ là tranh chấp quả 11 m mà còn phản ánh sự mất kiểm soát của HLV. Khi Andrich buộc phải lên tiếng, đó là dấu hiệu Ten Hag không còn làm chủ phòng thay đồ.

Leverkusen đang hỗn loạn.

Ten Hag từng nói: “Tôi không phải là nhà ảo thuật”. Nhưng ở Leverkusen, người ta không chờ phép màu - họ cần ít nhất một khung sườn ổn định để tiếp tục tham vọng. Và Ten Hag, đáng tiếc, không tạo ra được điều đó.

Bóng đá hiện đại vốn tàn nhẫn. Chỉ hai vòng đấu, hai kết quả thất vọng và một bầu không khí rạn nứt đã đủ để kết thúc triều đại Ten Hag ở Leverkusen. Với bản thân CLB, quyết định này là nỗ lực “cắt lỗ” sớm, tránh để cả mùa giải rơi vào hỗn loạn. Với Ten Hag, đây là đòn giáng đau đớn vào sự nghiệp vốn đã đầy vết nứt sau thất bại ở Manchester United.

Điều gì chờ đợi Leverkusen phía trước? Một HLV tạm quyền sẽ gấp rút ổn định tình hình, trong khi ban lãnh đạo phải tìm phương án dài hạn thay thế. Điều gì chờ đợi Ten Hag? Có lẽ là quãng thời gian dài xa rời những băng ghế nóng đỉnh cao, để suy ngẫm về lý do ông liên tục thất bại khi phải tái thiết những đội bóng lớn.

Erik ten Hag đến Leverkusen với kỳ vọng tạo dựng một triều đại mới, nhưng rốt cuộc chỉ kịp để lại vài tuần hỗn loạn. Quyết định sa thải ngay đầu tháng 9 là dấu chấm hết chóng vánh cho cuộc phiêu lưu ngắn ngủi, đồng thời phơi bày sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: không kết quả, không chỗ đứng.

Trong mắt nhiều người, Ten Hag là nạn nhân của bối cảnh - nhưng cũng không thể chối bỏ, ông thất bại trong việc xây dựng niềm tin và trật tự. Và ở Leverkusen, khi niềm tin vỡ vụn, mọi thứ sụp đổ chỉ trong chớp mắt.