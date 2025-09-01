Ten Hag nhận khoản đền bù khổng lồ

Chỉ sau hai trận tại Bundesliga mùa 2025/26, Erik ten Hag đã phải chia tay Bayer Leverkusen - và cái kết chóng vánh này giúp ông bỏ túi khoản đền bù khổng lồ.

Erik ten Hag rời Leverkusen, nhận khoản đền bù hơn 8 triệu bảng.

Được bổ nhiệm hồi tháng 5 để kế nhiệm Xabi Alonso, Ten Hag ký hợp đồng hai năm trị giá 5,5 triệu euro (4,7 triệu bảng) mỗi mùa, biến ông thành HLV hưởng lương cao thứ nhì Bundesliga. Thế nhưng, chỉ sau khởi đầu bết bát với hai vòng không thắng, nhà cầm quân 55 tuổi lập tức bị sa thải.

Leverkusen ra thông báo ngắn gọn vào chiều 1/9, xác nhận Ten Hag không còn tại vị và ban huấn luyện tạm quyền sẽ điều hành đội bóng. Quyết định này được đưa ra ngay sau trận đấu mà họ đánh rơi lợi thế dẫn hai bàn trước Werder Bremen, trận đấu khiến Ten Hag công khai chỉ trích học trò “thiếu thể lực và trách nhiệm”.

“Các cầu thủ chưa đủ sẵn sàng. Họ phải chứng minh rằng muốn cùng nhau chiến đấu”, Ten Hag khẳng định. Nhưng lời kêu gọi ấy không đủ cứu vãn chiếc ghế của ông.

Với bản hợp đồng ký hồi tháng 5, Ten Hag - dù rời nhiệm sở chỉ sau chưa đầy ba tháng - sẽ nhận trọn gói khoản đền bù vượt quá 8 triệu bảng. Một con số đủ để làm dịu nỗi đau thất nghiệp sớm, nhưng cũng phơi bày sự đắt giá trong cuộc thử nghiệm ngắn ngủi của Leverkusen với cựu HLV Ajax và Manchester United.

Từ vị thế kỳ vọng lớn lao, Ten Hag giờ trở thành một trong những HLV nhận “món quà chia tay” hậu sa thải lớn nhất đầu mùa giải châu Âu.

Năm ngoái, Erik ten Hag nhận khoảng 10,4 triệu bảng tiền đền bù từ Man United sau khi bị sa thải, theo truyền thông Anh. Một số nguồn tin ban đầu ước tính con số này có thể lên tới 15 triệu bảng.