Lammens tiết lộ lý do chọn đến MU chỉ vì 'mối tình đầu'

Senne Lammens vừa ký hợp đồng với Manchester United từ Royal Antwerp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và có buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên tại CLB mới.

Lammens trong buổi ra mắt MU.

Senne Lammens mô tả việc đặt bút ký hợp đồng với Manchester United như sự hoàn thành của một “giấc mơ tuổi thơ”, nhưng khẳng định đây chỉ mới là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục danh hiệu cùng “Quỷ đỏ”.

Thủ môn 23 tuổi tiết lộ, ngay từ khi nhận được tín hiệu quan tâm từ Old Trafford, anh biết mình không thể đưa ra lựa chọn nào khác. “Đây là bản hợp đồng trong mơ của tôi. Khi mới 5 tuổi, Manchester United đang ở đỉnh cao châu Âu, vô địch Champions League và Premier League. Ký ức ấy in sâu trong tâm trí tôi, và giờ tôi được trở thành một phần của CLB ấy”, Lammens chia sẻ trong buổi ra mắt.

Theo giám đốc thể thao Jason Wilcox, tân binh người Bỉ từng nhận được “sự quan tâm đáng kể từ nhiều CLB khác”, nhưng anh thừa nhận cảm giác với MU giống như “tình đầu” - không gì thay thế. Với Lammens, Old Trafford không chỉ là sân vận động, mà là biểu tượng lịch sử khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải xúc động.

Thủ thành này cũng nhấn mạnh tầm vóc đặc biệt của Man Utd: “Khi còn ở Antwerp, nhiều đồng đội tôi từng chơi bóng tại Anh đã thay đổi thái độ chỉ khi nghe đến cái tên Manchester United. Điều đó cho thấy hào quang quá lớn của CLB”.

Ngay sau khi ra mắt, Lammens nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi, thậm chí cả ở quê nhà Bỉ. Anh tin rằng tình yêu và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ sẽ là động lực để anh trưởng thành, góp phần đưa “Quỷ đỏ” trở lại vị thế cạnh tranh các danh hiệu lớn và chinh phục Champions League trong tương lai.