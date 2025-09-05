Bầy ong tấn công khiến cả sân bóng hoảng loạn

Hôm 4/9, trận đấu ở châu Phi tạm dừng do một đàn ong xâm nhập sân, khiến các cầu thủ, trọng tài, đội ngũ trợ lý và cả cameraman vội vã nằm xuống tránh nguy hiểm.

Cầu thủ 2 đội nằm sấp xuống sân để tránh bị ong đốt.

Trận đấu giữa City FC Abuja và JKU FC ở Babati, Tanzania, thuộc giải giao hữu tiền mùa giải xảy ra một sự cố kỳ lạ. Khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 78 trên sân Kwaraa, trận đấu bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một đàn ong khổng lồ bay quanh sân.

Để tránh bị tấn công, cầu thủ hai đội cùng các trọng tài và người điều khiển máy quay truyền hình vội vã nằm sấp xuống sân. Các cầu thủ dự bị cũng tìm nơi trú ẩn, dù vẫn cười đùa trước tình huống này.

Nguyên nhân bầy ong xuất hiện bất ngờ vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng là không ai bị ong đốt. Sau cùng, City FC Abuja thắng chung cuộc 2-1 với bàn thắng muộn sau khi trận đấu bắt đấu lại.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bàn tán về sự kiện hiếm gặp. Một fan viết: "Thật sự quá hài hước". Một người khác bình luận: "Thiên nhiên không quan tâm đến lịch thi đấu của các bạn. Nhưng nằm xuống là một quyết định thông minh, hy vọng không ai bị thương". Một người khác chỉ đơn giản nói: "Bất ngờ thật".

Trước đó, năm 2019, Dani Alves gặp sự cố tương tự khi bị một con ong đốt trong trận đấu cho Sao Paulo. Thậm chí, màn so tài giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev tại giải tennis Indian Wells năm ngoái cũng bị hoãn vì Alcaraz bị ong đốt.

