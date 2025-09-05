Harry Kane có thể gia nhập MU nhờ điều khoản đặc biệt

Cựu danh thủ Didi Hamann tin rằng Harry Kane có thể gia nhập MU mùa giải tới, giữa những đồn đoán về một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Bayern Munich.

Harry Kane có điều khoản cho phép rời Bayern vào mùa hè 2026.

Tiền đạo tuyển Anh gắn bó với Bayern Munich từ hè 2023 và nhanh chóng để lại dấu ấn với 91 bàn thắng cùng 28 kiến tạo chỉ trong 100 trận. Tuy nhiên, theo Hamann, từng khoác áo Bayern 9 năm (1989-1998), nhiều người ở đội bóng tin rằng chân sút 32 tuổi muốn trở lại Premier League sau World Cup 2026.

"Tồn tại một điều khoản có thể cho phép Harry Kane ra đi với một mức phí nhất định vào mùa hè tới", Hamann chia sẻ. "Kane có thể muốn trở về Anh sau World Cup. Đây có thể là mùa cuối cùng của cậu ấy tại Munich nếu có đội nào trả phí và Kane quyết định ra đi".

Hamann không loại trừ khả năng Kane đến Chelsea hay Arsenal, nhưng cho rằng việc này khó xảy ra vì Kane vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Tottenham. Theo Hamann, Manchester United là điểm đến hấp dẫn nhất: "Nếu muốn có Kane, sẽ rất tuyệt khi thấy cậu ấy là số 9 của họ".

Kane được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất thế hệ của mình. Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai mọi thời ở Premier League. Mùa trước, Kane cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu khi giúp Bayern vô địch Bundesliga.

Trong khi đó, MU gặp khó khăn trong khâu ghi bàn khi không có một tiền đạo cắm chất lượng. Sau khi Rasmus Hojlund gây thất vọng, "Quỷ đỏ" chi 85 triệu euro mang về Benjamin Sesko. Tuy nhiên, chân sút người Slovenia thi đấu chưa tốt.