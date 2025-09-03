Hojlund đánh giá thấp 'bom tấn' của MU

MU từ chối để Rasmus Hojlund ở lại đội để cạnh tranh sòng phẳng với tân binh Benjamin Sesko ở mùa 2025/26.

Hojlund rời MU để sang Napoli.

Theo Athletic, Hojlund tin rằng bản thân là "một tiền đạo tốt hơn Sesko". Tuyển thủ Đan Mạch mong muốn ở lại Old Trafford để chứng minh giá trị của mình với huấn luyện viên Ruben Amorim. Tuy nhiên, tham vọng này không thành hiện thực khi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đặt trọn niềm tin vào Sesko. Đội muốn đẩy Hojlund rời đi vì dư thừa nhân sự hàng công.

Cũng theo nguồn tin trên, Hojlund ban đầu không hứng thú với viễn cảnh sang Napoli thi đấu, nhưng vẫn đáp chuyến bay sang Italy vì muốn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cuối cùng, anh ký hợp đồng cho mượn một mùa giải với Napoli, kèm tùy chọn mua đứt vào mùa hè năm sau với mức phí 44 triệu euro.

Mùa giải 2024/25 của Hojlund không thực sự thành công khi anh chỉ ghi được 10 bàn thắng sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tại Napoli, Hojlund kỳ vọng sẽ vực dậy sự nghiệp sau khi tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku gặp chấn thương.

Hojlund có thể đá trận ra mắt vào ngày 14/9, khi đội bóng của Antonio Conte đối đầu với Fiorentina tại vòng 3 Serie A.

Về phía Sesko, anh chưa ghi bàn nào tại sân Old Trafford sau 3 trận ở Premier League. Tân binh trị giá 73 triệu bảng của MU đang bắt đầu cảm nhận được áp lực từ dư luận do màn trình diễn không tốt. HLV Ruben Amorim cũng đang bảo vệ anh bằng cách cho dự bị để có thời gian thích nghi tại Anh.

